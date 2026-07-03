Denunciaron penalmente a Milei por autorizar ejercicios militares de EE.UU en Argentina

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó este viernes una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente Javier Milei, a quien responsabiliza por haber autorizado el ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio argentino mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La presentación judicial también alcanza al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al exsecretario de Comunicación Javier Lanari. Según el planteo realizado por el legislador opositor, el decreto permitió que efectivos militares estadounidenses desarrollaran ejercicios en bases ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, una decisión que, de acuerdo con la denuncia, debió haber sido autorizada previamente por el Congreso de la Nación.

La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, que se encuentra a cargo del juez Julián Ercolini.

Los ejercicios militares cuestionados

En el escrito presentado ante la Justicia, Marino sostuvo que más de 350 efectivos militares estadounidenses permanecieron durante 42 días en territorio argentino participando de los ejercicios denominados "Daga Atlántica" y "PASSEX".

De acuerdo con la denuncia, esas maniobras se desarrollaron operando el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz. El legislador también señaló que ese portaaviones ingresó a la Zona Económica Exclusiva argentina y recordó que el presidente Javier Milei descendió sobre la cubierta del buque, donde además firmó una bandera argentina.

Estos hechos constituyen el núcleo de la presentación judicial impulsada por el diputado nacional.

Los argumentos constitucionales de la denuncia

Uno de los principales fundamentos jurídicos expuestos por Marino hace referencia a las competencias que la Constitución Nacional asigna al Congreso. En ese sentido, la denuncia cita el artículo 75, inciso 28, que, según el legislador, reserva de manera exclusiva al Congreso la facultad de permitir el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales.

Asimismo, el escrito sostiene que la Ley 25.880 impide autorizar este tipo de acciones mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

Marino también invoca el inciso 25 del artículo 75, al señalar que esa disposición constitucional reserva al Congreso la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo a declarar la guerra o hacer la paz, competencia que, según afirma en la denuncia, el Presidente no puede ejercer por sí mismo ni mediante un decreto, sino únicamente con autorización y aprobación del Congreso.

Los delitos que fueron denunciados

La presentación judicial solicita que se investigue la eventual comisión de distintos delitos por parte de los funcionarios denunciados. Las figuras penales invocadas son:

Abuso de autoridad.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Traición a la Patria.

De acuerdo con la denuncia, esos delitos estarían vinculados con la decisión de autorizar el ingreso de tropas extranjeras mediante un DNU y con las circunstancias en las que se desarrollaron los ejercicios militares.

Será ahora la Justicia Federal la encargada de analizar los argumentos presentados y determinar el curso que tendrá la investigación.

El contexto político mencionado por Marino

En su presentación, el diputado también ubicó los hechos denunciados dentro de un escenario internacional que considera relevante para interpretar la decisión del Gobierno. Según expresó en el escrito, todo ello ocurre "en el marco de la guerra de (Donald) Trump e Israel contra Irán, a la que Milei se alineó sin autorización legislativa alguna, así como también de las amenazas de una agresión militar contra Cuba por parte del gobierno de EEUU".

Estas afirmaciones forman parte de los fundamentos políticos incorporados por el legislador dentro de la denuncia presentada ante la Justicia Federal.

El pedido de poner límites institucionales

Tras formalizar la denuncia, Juan Marino sostuvo que la utilización de los mecanismos institucionales resulta necesaria frente a lo que considera una vulneración de la Constitución Nacional.

En ese sentido manifestó: "Es necesario recurrir a todos los instrumentos institucionales a nuestro alcance para ponerle un límite a estos actos que violan la Constitución Nacional."

El diputado también expresó su postura respecto del rol que, según entiende, está adoptando el Gobierno nacional en materia de política de defensa y relaciones internacionales. En sus declaraciones afirmó: "Milei está subordinando a las Fuerzas Armadas argentinas a la Gran Norteamérica, el plan de guerra, invasión y anexión de Trump y Hegseth contra la Patria Grande. No lo podemos permitir."

La causa quedó en manos de la Justicia Federal

Con la presentación ya formalizada, el expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini, quien deberá analizar el contenido de la denuncia y resolver los pasos procesales que correspondan.

La acción judicial alcanza al presidente Javier Milei, al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al exsecretario de Comunicación Javier Lanari, todos señalados en la presentación por la autorización del ingreso de tropas estadounidenses para participar en los ejercicios "Daga Atlántica" y "PASSEX".

El planteo del diputado Juan Marino sostiene que esa decisión debió contar con la autorización del Congreso de la Nación y fundamenta la denuncia en disposiciones de la Constitución Nacional y de la Ley 25.880. A partir de ahora, será la Justicia Federal la que deberá evaluar los argumentos expuestos y determinar si corresponde avanzar con la investigación de los hechos denunciados.