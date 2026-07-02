El Predio Ferial entra en la recta final de su puesta a punto para el Poncho 2026

A dos semanas del inicio de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el gobernador Raúl Jalil recorrió este jueves las instalaciones del Predio Ferial Catamarca para supervisar el estado de las obras ejecutadas y el avance del armado de los diferentes espacios que formarán parte del evento, previsto entre el 17 y el 26 de julio.

Durante la visita fue recibido por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, quien estuvo acompañada por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, y la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín.

Las autoridades recorrieron distintos sectores del predio para verificar el desarrollo de las tareas que permitirán recibir a los visitantes durante una nueva edición de la tradicional celebración. Entre los espacios inspeccionados estuvieron la Fábrica de Alfombras y su lavadero, el Salón Mayor donde se desarrollará el festival, el Mercado Cultural, que incorporó un nuevo acceso peatonal desde la avenida Padre Sonzini, y los diferentes pabellones de exposición.

Obras para mejorar la infraestructura

En la etapa final de los preparativos, el Gobierno provincial ejecuta una serie de obras a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, en conjunto con el personal del Predio Ferial, con el objetivo de optimizar la infraestructura disponible para expositores y visitantes.

Uno de los principales trabajos consistió en la ampliación de la infraestructura sanitaria mediante la construcción de nuevas baterías de baños en el sector de El Patio, además del incremento de sanitarios en el Mercado Cultural y en los baños ubicados sobre la caminería central. Entre las novedades incorporadas se destacan los cambiadores para bebés instalados en los núcleos sanitarios, una respuesta a una demanda planteada por los visitantes durante la edición anterior de la fiesta.

Como resultado de estas intervenciones, la capacidad de los sanitarios del Predio Ferial se duplicó.

Las mejoras ejecutadas en este sector incluyen:

Nuevas baterías de baños en El Patio.

Ampliación de sanitarios en el Mercado Cultural.

Incremento de sanitarios en la caminería central.

Instalación de cambiadores para bebés.

Duplicación de la capacidad sanitaria del Predio Ferial.

Nuevos accesos y mejoras en los espacios de circulación

Otra de las intervenciones desarrolladas de cara al inicio de la Fiesta del Poncho fue la habilitación de un nuevo acceso peatonal por avenida Padre Sonzini, lugar donde también estarán ubicadas las paradas de colectivos. Este nuevo ingreso conecta de manera directa con el Mercado Cultural, facilitando la circulación de quienes concurran al predio durante los diez días del evento.

Además, se realizaron trabajos de mejora sobre la caminería central, buscando optimizar el desplazamiento de los visitantes entre los distintos sectores del complejo. Las obras de acondicionamiento también alcanzaron a los pabellones de exposición, donde se efectuaron tareas de pintura y renovación, así como mejoras y ampliación del playón destinado al sector comercial.

Más capacidad y nuevos espacios

Las intervenciones no solo estuvieron orientadas a la infraestructura general, sino también a ampliar la comodidad de quienes asistirán a la fiesta. En el sector de El Patio se ampliaron las caminerías y los espacios destinados al armado del escenario, mientras que en el Salón Mayor se incorporaron nuevos guardarropas y balcones laterales que permitirán aumentar la capacidad disponible para los espectadores.

Con el propósito de brindar mayores espacios de permanencia y descanso, también se incorporarán 50 bancos distribuidos en distintos sectores del Predio Ferial.

Seguridad reforzada y mejor conectividad

La preparación de la edición 2026 también contempla mejoras vinculadas con la seguridad y la infraestructura tecnológica. Con el aporte de la Municipalidad de la Capital, el Predio Ferial incorporó ocho cámaras que permitirán sumar nuevos puntos de monitoreo y reforzar el seguimiento de la seguridad en todo el complejo.

En materia de conectividad, se ejecutó una importante inversión a través de Catamarca Telecomunicaciones, que llevó adelante la instalación de 3.500 metros de cableado de fibra óptica.

La obra permitirá mejorar la calidad, estabilidad y capacidad de las comunicaciones durante el desarrollo de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Las mejoras tecnológicas y de seguridad comprenden:

Instalación de ocho nuevas cámaras de monitoreo.

Aporte de la Municipalidad de la Capital para reforzar la seguridad.

Tendido de 3.500 metros de fibra óptica.

Mejoras en la calidad y estabilidad de las comunicaciones.

Incremento de la conectividad en todo el Predio Ferial.

El tramo final antes del inicio de la Fiesta del Poncho

Con dos semanas por delante antes de la apertura oficial de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Predio Ferial transita la etapa final de preparación con obras que abarcan infraestructura, accesibilidad, servicios, seguridad y tecnología.

La recorrida encabezada por el gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra Daiana Roldán y las secretarias Evangelina Quarín y Laura Maubecín, permitió supervisar el avance de cada uno de los trabajos ejecutados para recibir a expositores, artistas y visitantes.

Las intervenciones realizadas buscan optimizar el funcionamiento de todos los sectores del complejo, ampliando la capacidad de atención, mejorando las condiciones de circulación y fortaleciendo tanto los servicios como la conectividad y el monitoreo de seguridad. De esta manera, el Predio Ferial avanza en los últimos preparativos para albergar una nueva edición de la principal celebración cultural de la provincia entre el 17 y el 26 de julio.