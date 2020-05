Desde el sábado, estarán habilitadas las actividades deportivas o recreativas

El COE para la prevención de Coronavirus y Dengue avanzó con la excepción de nuevas actividades, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La medida se tomó luego de la reunión ampliada de la entidad con representantes del sector privado y abarca no solo a las actividades deportivas y recreativas, sino también a otra rama del comercio.

En este sentido, el ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel, confirmó que desde el próximo sábado, estarán habilitadas las actividades deportivas o recreativas entre las 8 y las 18 horas. Aclaró que para enmarcarse en la excepción, deben ser actividades al aire libre y totalmente individuales: y puso como ejemplo al ciclismo, running, tenis, etcétera.

Otro punto que se informó desde el Ministerio de Comunicación de la Provincia es que para poder realizar estos deportes, también se deberá utilizar barbijo, como está establecido para el resto de las actividades exceptuadas del confinamiento.

Ya vinculado netamente a la actividad económica, el COE también aprobó que, a partir de la misma fecha, se habilite el funcionamiento del Paseo de Compras de Productos Catamarqueños (PCPC). Si bien desde el viernes se habilitaron los comercios en general, ahora la Provincia decidió avanzar con un espacio que cuenta con muchos feriantes y, hasta la declaración de la cuarentena, también contaba con una importante afluencia de público.

Por este motivo, se habría capacitado a los feriantes para que cumplan estrictamente con todas las medidas de seguridad e higiene recomendadas para evitar el contagio de Covid-19 y se espera un estricto control, no solo de los productores y expositores, sino de la gente que asista al lugar, haciendo respetar, entre el resto de medidas, la referida al distanciamiento social.

Por otro lado, desde el COE confirmaron que se abrirán los templos religiosos. No obstante, no están exceptuados para misas o eventos en los que exista aglomeración de personas.

El ministro Martel confirmó que la semana entrante, se analizarán los pedidos para exceptuar otras actividades comerciales y deportivas, como bares, hotelería y gimnasios.