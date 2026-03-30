Perea Ansinelli impulsa la gratuidad del transporte para salud y educación

El concejal capitalino por el MID, Christian Perea Ansinelli, presentó el pasado 4 de marzo dos proyectos orientados a profundizar la gratuidad del transporte público urbano para sectores considerados estratégicos dentro del funcionamiento social cotidiano.

Las iniciativas están dirigidas al personal de salud y a los trabajadores del sistema educativo, con el objetivo de reducir el peso que los traslados diarios tienen sobre la economía de quienes desempeñan tareas esenciales.

Según se detalla en la propuesta, la medida prevé una primera etapa destinada a beneficiar al personal municipal, estableciendo así un punto de partida concreto dentro de la órbita local. Al mismo tiempo, el proyecto incorpora un pedido de intervención al Ejecutivo para avanzar en la firma de convenios con la Provincia, mecanismo que permitiría ampliar el alcance hacia empleados provinciales.

De esta manera, la propuesta no se limita a una acción circunscripta al ámbito municipal, sino que proyecta una expansión institucional mediante acuerdos que extiendan el beneficio a una mayor cantidad de trabajadores.

El argumento sanitario

En lo referido al sector de la salud, Perea Ansinelli definió la propuesta como un "acto de justicia", al poner el foco en quienes estuvieron al frente durante la pandemia.

El edil vinculó la iniciativa con un reconocimiento a la tarea desempeñada por trabajadores esenciales, subrayando el rol que estos sectores cumplieron en uno de los momentos más complejos atravesados por la comunidad.

Además del componente simbólico de reconocimiento, el proyecto incorpora una dimensión económica concreta. En ese sentido, el concejal remarcó que la gratuidad del transporte apunta a generar un alivio económico en el contexto actual, reduciendo el impacto que representan los gastos diarios de traslado.

Entre los ejes centrales para el sector sanitario se destacan:

Reconocimiento al personal que estuvo al frente durante la pandemia

Carácter de "acto de justicia"

Reducción del costo cotidiano de movilidad

Alivio económico en el contexto actual

Primera implementación para personal municipal

Educación

En paralelo, el edil presentó un proyecto similar para el ámbito educativo, incorporando un argumento vinculado a la dinámica laboral propia del sector.

Según fundamentó, muchos docentes y auxiliares deben movilizarse diariamente entre dos o más establecimientos, situación que incrementa los costos de traslado y genera una afectación directa sobre su economía cotidiana.

La iniciativa contempla una cobertura amplia dentro del sistema educativo, incluyendo a docentes, directivos, preceptores, administrativos, auxiliares y personal de limpieza.

El alcance propuesto busca abarcar la diversidad de funciones que sostienen el funcionamiento diario de las instituciones, desde la tarea pedagógica hasta la organización y el mantenimiento.

En la argumentación política del proyecto, el espacio sostuvo que fortalecer al sistema educativo "es invertir en el desarrollo social, cultural y humano de la ciudad", una definición que ubica al beneficio no solo como una medida económica, sino también como una herramienta de política pública orientada al desarrollo integral.