Patrimonio bajo la lupa: la controvertida compra inmobiliaria de Manuel Adorni

A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa. Los registros de la propiedad inmueble revelan una operación reciente que, lejos de pasar desapercibida, abre una serie de interrogantes en torno a su financiamiento y oportunidad.

En noviembre pasado, el funcionario nacional concretó la compra de un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito. El inmueble, ubicado sobre la calle Miró —una de las zonas más cotizadas del barrio—, cuenta con una superficie total de 199,97 metros cuadrados e incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000.

La adquisición fue realizada junto a su esposa, Bettina Angeletti, y según surge de la documentación, el matrimonio habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto mediante un mecanismo poco habitual que concentra la atención.

El mecanismo de financiamiento en el centro del debate

El aspecto más llamativo de la operación radica en el instrumento de pago elegido. En lugar de recurrir a una entidad financiera tradicional, Adorni y Angeletti suscribieron una hipoteca no bancaria por USD 200.000 con dos personas físicas: las mismas vendedoras de la unidad.

Este tipo de financiamiento, aunque legal, no es frecuente en operaciones de este volumen y genera dudas sobre las condiciones pactadas y el origen de los fondos involucrados.

Un dato adicional refuerza la singularidad del caso: las vendedoras habían adquirido el departamento apenas meses antes, en abril de 2025, lo que añade un elemento temporal que alimenta las preguntas sobre la rapidez de las transacciones y la relación entre las partes.

Un contexto político sensible

La compra del inmueble no solo destaca por sus características financieras, sino también por el momento en que se concretó. La operación tuvo lugar apenas 14 días después de que Adorni fuera nombrado Jefe de Gabinete de la Nación, en un contexto político particularmente sensible.

Este dato no resulta menor, ya que sitúa la adquisición en un período de transición clave para el funcionario, cuando su exposición pública y responsabilidad institucional alcanzaban un nuevo nivel.

Movimientos inmobiliarios recientes

La compra en Caballito no es un hecho aislado dentro del esquema patrimonial de la familia. Se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes que también han sido objeto de atención.

Entre ellos se destaca la adquisición, en noviembre de 2024, de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. Este inmueble fue registrado a nombre de Bettina Angeletti, consolidando una serie de inversiones que reflejan una expansión significativa en los activos familiares en un período relativamente corto.

Investigación judicial en curso

En paralelo, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos de Adorni, quien pasó de desempeñarse como vocero a ocupar el rol de ministro coordinador.

Este proceso judicial busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y el crecimiento de su patrimonio, en un contexto donde cada movimiento financiero adquiere relevancia.

La defensa del entorno oficial

Desde el entorno del jefe de Gabinete, las versiones de irregularidades son rechazadas de plano. Fuentes cercanas sostienen que no existe ninguna anomalía en las operaciones realizadas y subrayan que toda la documentación se encuentra en regla.

El propio funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son el resultado de 25 años de actividad en el sector privado, y que toda su situación patrimonial está debidamente registrada y a disposición de la Justicia.

En el plano político, además, buscan despejar cualquier duda sobre su continuidad en el cargo. A pesar de las versiones que lo ubican fuera del Gobierno, en Balcarce 50 aseguran lo contrario.

"Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria", expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Un caso que sigue abierto

La combinación de factores —una operación inmobiliaria de alto valor, un esquema de financiamiento inusual, el contexto político en que se concretó y una investigación judicial en curso— mantiene el caso en el centro de la escena.

Mientras la Justicia avanza en el análisis de la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, cada detalle de sus movimientos financieros adquiere una dimensión mayor, en un escenario donde la transparencia y la rendición de cuentas son elementos centrales del debate público.