Desvío de fondos: allanan las sedes de la AFA en busca de documentación de Javier Faroni

Un nuevo capítulo sacude al fútbol argentino. El juez federal Adrián González Charvay ordenó este viernes allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación por presunto desvío de fondos. Los operativos se realizaron en dos puntos neurálgicos de la entidad:

La sede de la calle Viamonte, en Capital Federal

El predio de Ezeiza

El objetivo central de las medidas fue la búsqueda de información contable vinculada a la empresa TourProdEnter, perteneciente al empresario Javier Faroni, cuya operatoria está bajo la lupa judicial.

La causa se desarrolla en medio de una disputa judicial con el magistrado Luis Armella, quien había iniciado la investigación y a quien González Charvay le solicitó el expediente días atrás, lo que agrega un componente adicional de tensión institucional al caso.

La hipótesis: millones bajo sospecha

El eje de la investigación se centra en un esquema financiero que, según la hipótesis judicial, habría canalizado importantes sumas de dinero vinculadas a la Selección Argentina en el exterior.

De acuerdo con los datos relevados:

La empresa TourProdEnter LLC habría administrado US$260 millones de la AFA fuera del país.

De ese total, al menos US$42 millones habrían sido desviados hacia un grupo de sociedades presuntamente falsas.

El circuito total bajo análisis ascendería a cerca de US$300 millones.

La firma fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni, y aparece como pieza clave en el entramado investigado.

Para los investigadores, las maniobras se habrían ejecutado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina, celebrados con empresas radicadas en distintos países.

El rol de la conducción de la AFA

En la estructura de estos contratos aparecen mencionados los principales responsables de la conducción de la AFA:

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente

Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha

Según la investigación, estos acuerdos habrían sido firmados por la actual dirigencia, lo que coloca a la conducción en el centro del análisis judicial.

Los fondos investigados provendrían de diversas fuentes vinculadas a la actividad de la Selección, entre ellas contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos en el exterior.

Todos estos ingresos habrían sido canalizados a través de TourProdEnter LLC, configurando un circuito financiero internacional que ahora es objeto de revisión.

Transferencias, yates y registros bancarios

Uno de los elementos más sensibles incorporados al expediente surge de comprobantes bancarios que documentan movimientos de dinero desde cuentas vinculadas a la empresa investigada. En particular, se registró una transferencia realizada el 22 de julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America hacia la firma West Nautical Limited por un monto de 142.893 dólares.

Según la investigación:

El pago correspondía al alquiler de un yate de lujo

El barco habría sido utilizado por Claudio Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024

La fecha, el destinatario y el modelo coinciden con imágenes que se viralizaron en redes sociales tras los Juegos Olímpicos de París

Este cruce de datos refuerza las sospechas sobre el uso de fondos en el exterior y su posible vinculación con gastos personales.

Sociedades bajo la lupa

Otro de los focos de la investigación se centra en un conjunto de sociedades consideradas "fantasma" por los investigadores, que habrían recibido transferencias desde TourProdEnter.

A pedido del juez Luis Armella, se ordenó investigar en detalle las cuentas bancarias de:

TourProdEnter LLC

Soagu Services LLC

Marmasch LLC

Velp LLC

Velpasalt Global LLC

En ese marco, se libró un oficio al Banco Coinag para que informe todos los productos financieros asociados a estas firmas, incluyendo:

Cuentas corrientes

Cajas de ahorro

Plazos fijos

Extractos históricos

Para los investigadores, estas estructuras no presentan una actividad económica clara y habrían sido utilizadas como vehículos para recibir y mover fondos provenientes de la empresa liderada por Faroni.

La respuesta institucional de la AFA

Ante el avance de la investigación y la difusión de información sobre el caso, la AFA emitió un comunicado titulado "La única verdad es la realidad", en el que respondió a las filtraciones y cuestionamientos.

En ese documento, la entidad defendió su accionar y justificó:

El pago de una comisión del 30% a la empresa de Faroni por contratos obtenidos en el exterior

La gestión iniciada en 2017, que según sostuvieron permitió revertir acuerdos históricamente desfavorables

La respuesta institucional buscó contextualizar los movimientos financieros dentro de una estrategia de mejora en los ingresos internacionales, aunque no desactiva las líneas de investigación judicial en curso.

Una causa abierta y en desarrollo

Con los allanamientos en marcha y el análisis de documentación en curso, la causa continúa en una etapa clave. La recolección de pruebas contables, el seguimiento de transferencias internacionales y la verificación de las sociedades involucradas serán determinantes para esclarecer el alcance de las maniobras investigadas.

El caso expone un entramado complejo que combina contratos internacionales, estructuras societarias y movimientos millonarios, y que ahora se encuentra bajo la lupa de la Justicia en uno de los mayores escándalos recientes del fútbol argentino.