Detectan movimientos por más de US$100.000 en las billeteras virtuales de Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo elemento bajo análisis: movimientos detectados en dos billeteras virtuales, Binance y Lemon, vinculadas al funcionario por más de 100.000 dólares.

Según fuentes con acceso al expediente, estos fondos se incorporan al cálculo patrimonial que la Justicia y la fiscalía llevan a cabo sobre dinero que, en principio, no estaría declarado.

Los investigadores se enfocan en entradas y salidas de dinero registradas en ambas plataformas digitales, utilizadas principalmente para comprar y vender criptomonedas, mientras avanzan los cruces de información financiera y bancaria sobre Adorni y su entorno cercano.

Ejes de la investigación judicial

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar si los gastos, inversiones, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias detectadas desde fines de 2023 son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

En paralelo, los investigadores esperan un informe de la DAFI —Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal— que podría habilitar un requerimiento formal de justificación patrimonial. Este procedimiento se centraría especialmente en pagos realizados en efectivo, que según la Justicia no figuran declarados.

De emitirse, Adorni contaría con un plazo de 15 días para responder y presentar la documentación respaldatoria.

Participación de terceros y operaciones inmobiliarias

La investigación podría ampliarse con la intervención de ARCA, que revisaría operaciones vinculadas no solo a Adorni, sino también a otras personas mencionadas en el expediente, entre ellas:

Matías Tabar , contratista que ya declaró por trabajos realizados en el departamento de Caballito y en la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz.

, contratista que ya declaró por trabajos realizados en el y en la en Exaltación de la Cruz. Pablo Martín Feijoo, hijo de una jubilada que actuó como acreedora en la venta del semipiso de la calle Miró al 500 adquirido por Adorni.

Los pagos atribuibles al funcionario incluyen distintos conceptos vinculados a operaciones inmobiliarias y remodelaciones:

Arreglos en propiedades.

Gastos de escribanía.

Adelantos sobre hipotecas del departamento de Miró y otro de la calle Asamblea .

. Pagos mensuales vinculados a esas deudas hipotecarias.

Todo este universo forma parte de la reconstrucción patrimonial realizada por la Justicia para determinar el origen de los fondos utilizados.

Antecedentes patrimoniales y movimientos financieros

La causa avanzó tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti, así como otras medidas destinadas a reconstruir movimientos financieros, consumos, transferencias y operaciones inmobiliarias.

Dentro de la reconstrucción también surgió una herencia recibida tras la muerte del padre de Adorni:

Posee el 33% de un terreno heredado .

. Figura un departamento donde actualmente reside su madre.

Simultáneamente, la Justicia revisa viajes y gastos internacionales en destinos como Aruba, Bariloche, Punta del Este, Río de Janeiro e Iguazú. Según los números incorporados al expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026:

Gastos detectados : más de 452.000 dólares .

: más de . Deudas bajo análisis: aproximadamente 335.000 dólares.

Postura del funcionario

Hasta el momento, Manuel Adorni negó haber incurrido en enriquecimiento ilícito y afirmó ante su entorno que podrá justificar tanto los gastos realizados como las obligaciones económicas pendientes, dejando en claro que confía en que su documentación respaldatoria será suficiente para disipar las dudas.