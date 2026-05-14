Milei celebró la inflación de abril y habló de un "retorno a la normalidad"

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este jueves el dato de inflación de abril difundido por el INDEC, que registró un aumento del 2,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y sostuvo que la economía argentina se encuentra "retornando a la normalidad".

El mandatario realizó su pronunciamiento luego de conocerse la desaceleración del índice respecto del mes de marzo y compartió públicamente un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien remarcó que la inflación de abril fue "la más baja en cinco meses".

"A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente", expresó Milei al referirse al dato oficial publicado este jueves.

La reacción presidencial se produjo en un contexto en el que el Gobierno nacional venía anticipando una desaceleración del índice inflacionario y esperaba una mejora respecto de marzo. El número finalmente difundido por el INDEC mostró una baja de 0,8 puntos porcentuales respecto del mes anterior y marcó, según destacaron desde el oficialismo, el menor dato de los últimos cinco meses.

El mensaje de Caputo tras conocerse el IPC

Luego de la publicación del índice inflacionario, Caputo difundió un mensaje en el que analizó los principales indicadores económicos vinculados al comportamiento de los precios durante abril.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que "la inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses" y subrayó que la variación del nivel general "fue la menor desde noviembre del año pasado". Además, el funcionario destacó el comportamiento de la denominada inflación núcleo, al señalar que registró "la menor variación desde octubre".

Caputo también hizo referencia a la evolución histórica de los registros inflacionarios para el mes de abril y sostuvo: "Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017".

Los datos sobre la canasta básica

En su análisis, el ministro de Economía también puso el foco sobre el comportamiento de los indicadores vinculados a la canasta básica. Según detalló:

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró una variación mensual de 1,1% .

registró una variación mensual de . La Canasta Básica Total (CBT) tuvo un incremento de 2,5%.

Caputo señaló que el dato correspondiente a la CBA fue "el más bajo desde agosto del año pasado", en referencia al indicador utilizado para calcular la línea de indigencia. La difusión de estos números fue interpretada por el Gobierno como una señal positiva dentro del proceso de desaceleración inflacionaria impulsado desde el inicio de la actual gestión nacional.

El respaldo de funcionarios nacionales

Tras conocerse el índice de inflación, distintos integrantes del Gabinete nacional se pronunciaron en respaldo de la política económica impulsada por el Ejecutivo.

Uno de ellos fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien aseguró que "los datos vuelven a demostrar que el rumbo es el correcto".

Petri sostuvo además que "bajo el liderazgo del Presidente Milei, Argentina sigue consolidando su camino de desinflación y saneamiento económico". "La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de diciembre", agregó el funcionario.

En la misma línea se expresó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien remarcó que la inflación de abril "fue la más baja para un mes de abril desde 2017", excluyendo el período correspondiente a la cuarentena de 2020. Adorni también destacó el comportamiento de la canasta básica alimentaria y señaló que la variación del 1,1% "fue la más baja desde agosto de 2025".

"La inflación retoma su sendero a la baja", manifestó el funcionario nacional.