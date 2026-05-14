Marcatón Transporte: avanza el registro para acceder al boleto con 50% de descuento

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública recordó a los usuarios del transporte urbano de pasajeros de la provincia que continúa habilitado el proceso de inscripción para acceder al programa Marcatón Transporte, el sistema que permitirá obtener un 50% de descuento en el valor del boleto mediante pagos realizados con código QR desde la aplicación BNA+.

La medida comenzará a regir oficialmente el próximo 1 de junio y alcanzará a todas las líneas del servicio urbano que operan en la provincia. Para poder acceder al beneficio, los pasajeros deberán completar previamente un registro obligatorio a través de la aplicación Mi Catamarca, donde deberán generar un usuario con nombre y contraseña y validar sus datos personales.

El esquema fue acordado días atrás entre el Ministerio de Hacienda y Obra Pública y autoridades del banco, en el marco de una iniciativa destinada a facilitar el acceso al transporte mediante herramientas digitales y mecanismos de descuento automáticos.

Cómo funcionará el beneficio

El programa establece que los usuarios podrán obtener un descuento del 50% en el pago del boleto utilizando el sistema QR vinculado a la cuenta de BNA+ con saldo disponible.

El mecanismo comenzará a estar operativo desde el 1 de junio en todas las líneas urbanas de pasajeros que funcionan dentro de la provincia. Para concretar el pago, los pasajeros deberán acercar el teléfono celular con la aplicación abierta y utilizar el lector QR de BNA+ para escanear el código ubicado en el punto de venta instalado dentro de cada unidad de transporte.

Según se informó oficialmente, el sistema realizará automáticamente:

El descuento del importe correspondiente al boleto.

La aplicación inmediata del beneficio de Marcatón Transporte.

La acreditación del pago mediante QR.

El procedimiento apunta a agilizar la operatoria de cobro y a incorporar nuevas herramientas tecnológicas dentro del sistema de transporte urbano provincial.

El plazo clave para acceder en junio

Desde el Ministerio de Hacienda y Obra Pública remarcaron que existe una fecha límite importante vinculada al proceso operativo del sistema. Los usuarios que completen el registro hasta el 22 de mayo podrán acceder al beneficio ya durante el mes de junio, cuando el programa entre oficialmente en funcionamiento.

En cambio, quienes se registren después de esa fecha deberán esperar al mes siguiente para comenzar a utilizar el descuento, debido a cuestiones operativas relacionadas con la validación y habilitación de usuarios dentro del sistema. En ese sentido, las autoridades insistieron en la necesidad de realizar la inscripción con anticipación para evitar demoras en la activación del beneficio.

Los requisitos para registrarse

El acceso al programa requiere una serie de pasos previos que deben completarse obligatoriamente. Entre los requisitos informados se encuentran:

Tener descargada la aplicación Mi Catamarca en el teléfono celular.

en el teléfono celular. También existe la posibilidad de realizar el trámite desde una computadora.

Completar los datos personales solicitados por el sistema.

Acreditar domicilio legal en la provincia de Catamarca.

Además, dentro de la aplicación, los usuarios deberán ingresar específicamente al servicio Marcatón Transporte y seleccionar el botón azul identificado como "Ver promoción". Una vez dentro del sistema, la plataforma permitirá elegir entre dos modalidades de inscripción:

"Para mí".

"Otra persona".

Posteriormente, el usuario deberá completar los datos requeridos para finalizar el procedimiento.

Un sistema digital para el transporte urbano

La implementación del beneficio representa una nueva modalidad de acceso al transporte urbano mediante herramientas digitales y pagos electrónicos.

El uso de aplicaciones móviles, códigos QR y cuentas bancarias digitales se convierte así en el eje operativo del sistema, que buscará comenzar a funcionar plenamente desde junio en toda la red urbana provincial. Desde el Gobierno provincial se insistió especialmente en la importancia de completar correctamente el registro y de contar previamente con las aplicaciones necesarias instaladas en el dispositivo móvil.

La utilización de Mi Catamarca y de BNA+ será indispensable para acceder al descuento, ya que el beneficio se aplicará exclusivamente mediante el sistema QR habilitado dentro de las unidades de transporte.