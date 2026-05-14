La camioneta Tesla del diputado libertario fue remolcada: no estaba patentada

La aparición de una camioneta Tesla Cybertruck en el Congreso de la Nación terminó convirtiéndose en uno de los episodios políticos más comentados de las últimas horas. El protagonista fue el diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quien generó una fuerte controversia luego de estacionar el vehículo de lujo en el playón de la Cámara de Diputados y quedar envuelto en cuestionamientos vinculados a la falta de patente de la unidad.

La situación escaló aún más cuando el legislador jujeño debió contratar un servicio de remolque privado para trasladar la camioneta hacia Jujuy. Según trascendió, la pick-up eléctrica tuvo que ser retirada debido a que posee una autonomía de aproximadamente 500 kilómetros y no existen cargadores eléctricos en el trayecto hacia su provincia.

El hecho no solo despertó repercusiones políticas y mediáticas, sino también interrogantes respecto de la legalidad de la circulación del vehículo en la vía pública y sobre la documentación correspondiente a la unidad.

Una escena que generó revuelo en el Congreso

La polémica comenzó cuando Tesla Cybertruck apareció estacionada en inmediaciones del Congreso Nacional. El diseño futurista del vehículo y su elevado valor económico rápidamente captaron la atención de legisladores, trabajadores parlamentarios y usuarios de redes sociales.

En un contexto político atravesado por medidas de ajuste económico y bajo el lema oficial de "No hay plata", la presencia de una camioneta cuyo valor en Argentina podría superar los 100 mil dólares debido a los costos de importación y aranceles generó críticas inmediatas desde distintos sectores de la oposición.

Las imágenes viralizadas mostraban además que la parte trasera del vehículo no exhibía patente, lo que encendió nuevas alarmas y profundizó el debate público alrededor del caso. Frente a las críticas, Quintar respondió a través de sus redes sociales con una frase que rápidamente circuló en el ámbito político y mediático: "A mi nombre, con la mía", escribió el legislador junto a una fotografía del vehículo.

El retiro de la camioneta

Luego de la difusión masiva de las imágenes, el diputado libertario tuvo que solicitar un remolque privado para retirar la Cybertruck y trasladarla hasta Jujuy.

Cerca del legislador explicaron que la decisión respondió a cuestiones técnicas vinculadas a la autonomía del vehículo y a la inexistencia de cargadores eléctricos suficientes durante el recorrido. Sin embargo, el foco de la discusión se trasladó rápidamente hacia otro punto: la posibilidad de que el vehículo haya circulado sin la documentación y las identificaciones necesarias.

Las dudas se centran en determinar si la camioneta ingresó al país bajo el régimen de importación definitiva y si ya cuenta con todos los requisitos habilitantes para circular. Además, la ausencia de patente abrió interrogantes sobre una posible infracción de tránsito, teniendo en cuenta las normativas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires.

La situación legal y las posibles infracciones

De acuerdo con la información difundida, la Agencia Nacional de Seguridad Vial considera que circular sin patente, o hacerlo con la placa tapada o ilegible, constituye una infracción "muy grave".

En el ámbito porteño, este tipo de faltas puede derivar en:

Multas de hasta 1000 Unidades Fijas .

. Montos que superarían el millón de pesos .

. Retención preventiva del vehículo.

Precisamente, tras la viralización de las fotografías y los cuestionamientos públicos, se habría sugerido al legislador que retirara la unidad del lugar.

El episodio adquirió así una dimensión institucional y política que excedió la simple exhibición de un vehículo de alta gama.

Quién es Manuel Quintar

Manuel Quintar tiene 44 años y es abogado y empresario jujeño vinculado al sector de la salud. El legislador suele definirse como un "outsider" de la política, aunque anteriormente tuvo un paso por el Partido Justicialista antes de incorporarse al espacio político encabezado por el presidente Javier Milei.

Desde su llegada al Congreso en 2023, Quintar mantuvo una fuerte presencia en redes sociales y una postura pública alineada con las ideas del libre mercado y la defensa de la propiedad privada.

Sin embargo, en esta oportunidad, la discusión política giró alrededor de la compatibilidad entre ese discurso y el cumplimiento de las normas de tránsito y circulación.