Zijin-Liex anunció un aporte extraordinario de $250 millones para Fiambalá

La empresa minera Zijin-Liex confirmó un aporte extraordinario de 250 millones de pesos que será destinado a la ejecución de obras de infraestructura en la ciudad de Fiambalá. Según se informó, las intervenciones que se llevarán adelante serán decididas por la propia comunidad local, en el marco de una iniciativa vinculada al programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que impulsa la compañía.

El anuncio representa una nueva inversión orientada al desarrollo de infraestructura y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Fiambalá, una localidad que en los últimos años ha sido escenario de diversas obras financiadas con fondos relacionados con la actividad minera.

La decisión de que los proyectos sean definidos por la comunidad aparece como uno de los aspectos centrales del aporte extraordinario, ya que busca que los recursos se destinen a intervenciones consideradas prioritarias por los propios vecinos y actores locales.

Responsabilidad Social Empresarial

El aporte confirmado por Zijin-Liex se encuentra enmarcado dentro de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, a través de las cuales la empresa sostiene acciones destinadas al fortalecimiento de infraestructura y servicios en las comunidades vinculadas a la actividad minera.

Desde la compañía señalaron que el objetivo de esta inversión extraordinaria es contribuir al desarrollo local y acompañar el crecimiento de Fiambalá mediante obras concretas que impacten directamente en la vida cotidiana de la población.

En ese contexto, el financiamiento de proyectos de infraestructura aparece como una de las herramientas elegidas para canalizar recursos derivados de la actividad minera hacia iniciativas comunitarias. La confirmación de los 250 millones de pesos se suma así a una serie de inversiones y trabajos que ya fueron ejecutados en la región en años recientes.

Obras realizadas con fondos vinculados a la minería

A través de recursos asociados a la actividad minera, en Fiambalá se concretaron distintas obras consideradas estratégicas para el desarrollo urbano, turístico y sanitario de la ciudad.

Entre las intervenciones ya realizadas se destacan:

Puente de Medanitos .

. Puente del camino a las Termas .

. Nueva Terminal de Ómnibus .

. Nuevo Hospital de Fiambalá .

. Trabajos de pavimentación urbana.

Estas obras fueron mencionadas como parte de las inversiones desarrolladas mediante fondos vinculados al crecimiento de la actividad minera en la región. Además de los proyectos ya ejecutados, actualmente continúan otras iniciativas de infraestructura en distintas localidades del distrito.

Nuevos proyectos en marcha

Entre las obras que se encuentran en desarrollo figura la construcción del nuevo Hospital de Palo Blanco, una intervención que continúa avanzando dentro del esquema de infraestructura sanitaria impulsado en la región.

A su vez, también se proyecta la puesta en valor del complejo termal, uno de los espacios emblemáticos de Fiambalá y un punto central para la actividad turística de la zona. La continuidad de estas iniciativas muestra el alcance que han tenido las inversiones vinculadas a la actividad minera en distintos sectores, desde la salud y el transporte hasta el turismo y la conectividad urbana.

En ese marco, el nuevo aporte extraordinario anunciado por Zijin-Liex busca ampliar ese proceso de obras y sumar nuevas intervenciones definidas de manera participativa por la comunidad fiambalense.