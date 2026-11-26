La Cámara de Diputados convirtió en ley este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego de aceptar las modificaciones incorporadas por el Senado. El proyecto, considerado prioritario por el presidente Javier Milei, consiguió 141 votos afirmativos y 99 abstenciones, un resultado que permitió al oficialismo avanzar con una de las principales transformaciones institucionales de su programa económico.

La votación estuvo atravesada por una estrategia parlamentaria de los bloques opositores, que optaron por abstenerse en lugar de rechazar directamente la iniciativa. La decisión respondió a la intención de evitar que el oficialismo pudiera insistir con la redacción original del proyecto, que había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 26 de agosto.

El debate no se limitó a la definición de los objetivos que deberá cumplir la autoridad monetaria. También estuvo centrado en las condiciones institucionales para garantizar su independencia, las facultades de su directorio y las restricciones que tendrá el organismo para financiar al sector público.

La aprobación definitiva se produjo después de un proceso de modificaciones entre ambas cámaras, en el que prevaleció la versión revisada por el Senado. De esta manera, el Gobierno consiguió sancionar una normativa que redefine las atribuciones del Banco Central y establece nuevas limitaciones sobre sus operaciones financieras.

El Senado impuso cambios en el mecanismo de remoción de directores

Uno de los principales puntos de controversia durante el tratamiento legislativo estuvo relacionado con el procedimiento para remover a los directores del Banco Central.

La Libertad Avanza había negociado con sus aliados parlamentarios la posibilidad de recuperar la redacción original del proyecto, que establecía una exigencia de mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para disponer la remoción de los integrantes del directorio de la autoridad monetaria.

Sin embargo, esa alternativa no prosperó y finalmente quedaron vigentes las modificaciones introducidas por el Senado el 24 de septiembre.

La nueva disposición establece que la remoción de los funcionarios del BCRA requerirá una mayoría absoluta y reserva esa atribución exclusivamente a la Cámara alta. Se trata de una diferencia relevante respecto de la propuesta inicial, porque modifica tanto la mayoría parlamentaria necesaria como la cámara legislativa que tendrá la facultad de intervenir en ese procedimiento.

La discusión reflejó las diferencias existentes alrededor del alcance de la autonomía institucional del Banco Central y de los mecanismos de control político sobre sus autoridades. Mientras el oficialismo había buscado establecer una mayoría agravada para remover directores, la versión finalmente aprobada incorporó el criterio definido durante la revisión del Senado.

Preservar el valor de la moneda y consagrar la emisión cero

El eje central de la reforma es la definición de un mandato único para el Banco Central: preservar el valor de la moneda. La normativa también consagra el principio de emisión cero y establece una prohibición expresa de financiar al Tesoro. Con este cambio, se elimina la multiplicidad de objetivos que habían sido incorporados a la Carta Orgánica mediante la Ley 26.739, sancionada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La nueva orientación busca concentrar las funciones del organismo en la estabilidad del valor de la moneda, dejando atrás las atribuciones que permitían intervenir con otros objetivos en materia económica y crediticia.

Entre las restricciones establecidas por la reforma se encuentran:

Prohibición de adelantos transitorios al Tesoro, que impide utilizar ese mecanismo para financiar al Estado.

Prohibición de otorgar préstamos a las provincias, limitando la asistencia financiera directa a las jurisdicciones.

Eliminación del uso de letras intransferibles dentro de las operaciones contempladas por la normativa.

Prohibición de convertir utilidades en ganancias reales, como parte de las restricciones sobre los mecanismos de financiamiento.

Prohibición de adquirir títulos públicos en el mercado primario, estableciendo un límite a la intervención directa del Banco Central en la financiación estatal.

Estas disposiciones constituyen uno de los componentes centrales de la reforma, debido a que buscan impedir que la autoridad monetaria vuelva a ser utilizada como instrumento de financiamiento del gasto público.

Menos atribuciones para orientar el crédito

La modificación de la Carta Orgánica también alcanza las facultades del directorio en materia de política crediticia. La nueva normativa elimina la posibilidad de orientar el crédito hacia determinados sectores de la economía y de establecer políticas crediticias diferenciadas. Estas atribuciones, que formaban parte de las herramientas disponibles para la autoridad monetaria, dejarán de integrar las funciones del directorio. Desde la perspectiva del Gobierno, se trata de facultades que corresponden a la banca de fomento y no al organismo encargado de preservar el valor de la moneda.

La decisión se inscribe en la redefinición del papel institucional que impulsa la administración de Milei. La reforma busca limitar la intervención del Banco Central en la asignación del crédito y concentrar sus responsabilidades en el cumplimiento del mandato monetario establecido por la nueva legislación.

En ese marco, el Gobierno plantea que la transformación permitirá consolidar la independencia del organismo frente a eventuales cambios de signo político en la conducción del país.

El objetivo de blindar la independencia frente a futuros gobiernos

Uno de los propósitos expresados por Milei es garantizar que el Banco Central mantenga su independencia ante futuras administraciones y evitar que otros gobiernos puedan recurrir nuevamente a la emisión monetaria para financiar el gasto público.

La reforma pretende establecer restricciones institucionales que impidan modificar fácilmente la orientación monetaria del organismo y que limiten la posibilidad de utilizar sus herramientas para cubrir necesidades financieras del Tesoro. La prohibición de financiar al Estado y la eliminación de determinados mecanismos de asistencia constituyen, en ese sentido, los instrumentos centrales de la nueva estructura normativa.

El oficialismo sostiene que la independencia del Banco Central debe funcionar como una garantía frente a las decisiones económicas de futuras gestiones. La discusión legislativa, sin embargo, mostró que ese objetivo convive con cuestionamientos sobre el alcance de las nuevas restricciones y sus posibles consecuencias respecto del manejo de las reservas.

Las advertencias de Unión por la Patria sobre las reservas

Durante el debate, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó la reforma y recordó un antecedente legislativo de 1992, cuando el entonces presidente Carlos Menem vetó una modificación de la Carta Orgánica que, según consideró, era similar a la impulsada por la actual administración.

Además de esa referencia histórica, Strada expresó preocupación por las disposiciones vinculadas con las reservas del Banco Central y sus posibles usos como respaldo de operaciones de endeudamiento. En ese sentido, advirtió que con la nueva normativa "se pueden usar las reservas como garantía para endeudar al Banco Central y eso pone en riesgo a los argentinos".

Su intervención puso el foco en uno de los aspectos que generaron objeciones durante el tratamiento parlamentario: la relación entre las nuevas reglas institucionales, la disponibilidad de las reservas y la posibilidad de utilizarlas como garantía para asumir compromisos financieros.

El respaldo del radicalismo y las objeciones a la mayoría absoluta

Desde otro sector del arco parlamentario, el radical correntino Diógenes González respaldó la iniciativa, aunque manifestó sus diferencias con uno de los cambios incorporados durante el tratamiento en el Senado.

El legislador reconoció que hubiera preferido conservar la exigencia de una mayoría de dos tercios para remover a los directores del Banco Central, tal como establecía la versión original del proyecto.

A pesar de esa observación, justificó su acompañamiento a la propuesta y vinculó la necesidad de preservar el valor de la moneda con la protección de los sectores populares. "Cuidarnos de la inflación es la manera de cuidar a los sectores populares. Este no es el mejor proyecto, pero sí el posible", sostuvo.

Su posición expresó un respaldo a los objetivos generales de la reforma, aunque con reservas respecto de las condiciones institucionales que finalmente quedaron establecidas para la remoción de las autoridades del organismo.

El Frente de Izquierda cuestionó el vínculo con el capital financiero

Las críticas más contundentes desde la izquierda estuvieron encabezadas por Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, quien cuestionó la posibilidad de utilizar las reservas como garantía para el endeudamiento externo.

El diputado también dirigió sus cuestionamientos al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y puso en duda que la reforma represente una verdadera independencia de la autoridad monetaria. "No se plantea una independencia del Banco Central. Buscan blindar al capital financiero", afirmó.

La intervención apuntó a cuestionar el sentido económico de la transformación y sus posibles consecuencias sobre el papel del organismo en relación con el endeudamiento externo y los intereses del sector financiero.

En la misma línea crítica se expresó la diputada Romina Del Plá, quien consideró que la reforma profundiza una orientación que coloca al Banco Central al servicio de los grandes intereses financieros, en detrimento de las necesidades sociales.

La legisladora sostuvo que la normativa "profundiza la orientación de que el Banco Central esté disponible para el gran capital financiero y no para las necesidades sociales".