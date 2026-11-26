La Cámara de Diputados inició este jueves la sesión en la que el Gobierno buscará avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El oficialismo consiguió reunir el quórum necesario para poner en marcha el debate, que comenzó a las 12 y que, según las estimaciones, podría prolongarse durante aproximadamente 12 horas.

La confirmación del inicio de la sesión fue comunicada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien informó que se había alcanzado el número de legisladores requerido para abrir el recinto. Con ese paso, quedó habilitado el tratamiento de dos iniciativas centrales para la agenda parlamentaria del Gobierno.

La discusión del proyecto de gastos e ingresos para 2027 constituye uno de los principales objetivos del oficialismo en esta jornada. La aprobación del presupuesto es presentada como una señal de previsibilidad económica, en un escenario en el que el Gobierno busca sostener sus proyecciones fiscales y económicas para el próximo año.

El debate no estará limitado a esa iniciativa. La agenda legislativa también contempla la modificación de la normativa que regula el funcionamiento del Banco Central, acuerdos comerciales del Mercosur, la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y otros proyectos de menor alcance.

Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 establece una serie de parámetros económicos que constituyen la base de las previsiones oficiales para el próximo ejercicio. Entre las principales estimaciones incluidas en la iniciativa se encuentran un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027.

A esas proyecciones se suma el mantenimiento del superávit fiscal como eje de la planificación presupuestaria. Este objetivo ocupa un lugar central dentro del proyecto, que organiza las previsiones de gastos e ingresos del Estado para el año próximo.

Los principales indicadores contemplados en la iniciativa son:

Crecimiento económico: 4%.

Inflación anual proyectada: 18%.

Dólar oficial: $1.847,60 a diciembre de 2027.

Política fiscal: mantenimiento del superávit como eje del presupuesto.

Estas variables forman parte de los puntos que estarán bajo análisis durante la sesión. La discusión parlamentaria deberá abordar el conjunto de las previsiones incluidas en el proyecto y las distintas partidas que integran la planificación de los recursos y gastos públicos.

Para el oficialismo, la aprobación del presupuesto representa una señal de previsibilidad económica. Por ese motivo, el tratamiento de la iniciativa constituye uno de los objetivos centrales de la jornada legislativa, en la que el Gobierno confía en contar con el acompañamiento de los bloques aliados.

Discapacidad y universidades, entre los puntos más sensibles

Más allá de las proyecciones macroeconómicas, el proyecto incluye aspectos que generan cuestionamientos y negociaciones dentro del ámbito parlamentario. Entre los temas más sensibles aparecen el financiamiento de la discapacidad y el presupuesto universitario, dos cuestiones que concentran parte de las discusiones sobre la distribución de los recursos.

En el caso del financiamiento destinado a discapacidad, se incorporaron partidas después de las negociaciones desarrolladas para avanzar con la iniciativa. La inclusión de esos recursos forma parte de los cambios introducidos en el marco de las conversaciones políticas previas al tratamiento parlamentario.

El presupuesto universitario, en cambio, continúa generando cuestionamientos debido a que es considerado insuficiente. Este punto se mantiene entre los aspectos controvertidos del proyecto y constituye uno de los asuntos que deberán ser considerados durante el debate.

La discusión sobre ambas áreas se incorpora así a una sesión en la que el oficialismo busca obtener la aprobación del esquema general de gastos e ingresos para 2027. Mientras el proyecto sostiene el superávit fiscal como eje, las partidas destinadas a sectores específicos aparecen entre los componentes que despiertan mayores observaciones.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La agenda de la Cámara baja también incluye el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa será debatida durante la misma sesión en la que se analizará el Presupuesto 2027, por lo que ambas propuestas forman parte de los principales asuntos legislativos de la jornada.

La modificación de la normativa que regula la institución constituye uno de los proyectos que el oficialismo busca impulsar en el recinto. Su inclusión amplía el alcance de la sesión, que no estará concentrada exclusivamente en las previsiones presupuestarias para el próximo año.

El tratamiento conjunto de ambas iniciativas convierte a la jornada en una instancia parlamentaria de especial relevancia para la agenda del Gobierno. El Presupuesto 2027 establece los lineamientos de gastos e ingresos y las proyecciones económicas, mientras que la reforma del Banco Central plantea cambios en la carta orgánica de la entidad.

Mercosur y transferencia de competencias judiciales

Además del presupuesto y la reforma del BCRA, los diputados debatirán otros asuntos incluidos en el temario. Entre ellos figuran acuerdos comerciales del Mercosur y la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

Estas iniciativas forman parte de una agenda legislativa más amplia, que incorpora proyectos de distinta naturaleza y alcance. Su tratamiento se desarrollará dentro de la misma sesión, junto con otras propuestas consideradas de menor alcance.

La variedad de temas incluidos anticipa una jornada extensa, para la que se estima una duración aproximada de 12 horas. El desarrollo del debate dependerá del tratamiento de cada uno de los proyectos y de las posiciones que expresen los distintos bloques parlamentarios.

La Ley Malvinas quedó fuera del temario de la sesión

En contraste con las iniciativas que serán debatidas este jueves, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, fue postergado para las sesiones extraordinarias de diciembre.

La decisión implica que la propuesta no formará parte del tratamiento previsto para esta jornada. De esta manera, el debate parlamentario quedará concentrado en el Presupuesto 2027, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los demás asuntos incorporados al temario.

Negociaciones con bloques aliados y provinciales

Aunque consiguió el quórum para iniciar la sesión, el oficialismo mantiene negociaciones con bloques provinciales y dialoguistas para reunir los apoyos necesarios que permitan avanzar con sus proyectos.

La estrategia parlamentaria se apoya en la confianza del Gobierno en el acompañamiento de los bloques aliados. El objetivo es alcanzar los respaldos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027 y avanzar con la reforma del Banco Central, además de tratar las restantes iniciativas previstas.

El inicio de la sesión confirmó que el oficialismo logró reunir las condiciones para abrir el debate, pero el desafío central de la jornada será conseguir los votos para respaldar los proyectos durante su tratamiento.

Con una agenda que contempla asuntos económicos, institucionales, comerciales y judiciales, y una duración estimada de 12 horas, la Cámara de Diputados abrió una jornada decisiva para las prioridades legislativas del Gobierno. El Presupuesto 2027, con sus proyecciones de crecimiento, inflación, tipo de cambio y superávit fiscal, concentra el principal foco de atención, mientras que la reforma del BCRA y los demás proyectos completan un temario que se desarrollará a lo largo de este jueves.