El oficialismo consiguió reunir el quórum necesario en el Senado de la Nación para iniciar el debate de dos iniciativas legislativas que forman parte de su agenda política: la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año y la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas en Línea.

La sesión comenzó luego de que La Libertad Avanza lograra reunir los apoyos necesarios para poner en marcha el tratamiento de los proyectos. La discusión parlamentaria se desarrolla con una agenda centrada en la reforma electoral impulsada por el Gobierno y en una iniciativa destinada a establecer restricciones y controles sobre las plataformas de apuestas online.

El encuentro legislativo estaba previsto para este miércoles desde el mediodía y representa una instancia importante para el oficialismo, que busca avanzar con modificaciones al sistema electoral y, al mismo tiempo, alcanzar la sanción definitiva de una normativa vinculada con la prevención de la ludopatía.

En la previa de la sesión, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, manifestó la confianza del Gobierno en reunir los votos necesarios para aprobar la reforma política. Según las estimaciones de La Libertad Avanza, el espacio cuenta con entre 37 y 40 votos para respaldar la suspensión de las PASO.

En distintas declaraciones, Santilli sostuvo que el oficialismo superará los 37 votos y que llegará a la cantidad necesaria para avanzar con la iniciativa. La expectativa del Gobierno está puesta en sostener esos apoyos durante el tratamiento parlamentario y conseguir la aprobación tanto en la votación general como en la particular.

La suspensión de las PASO y los cambios previstos en la reforma electoral

Uno de los principales puntos de la sesión es el proyecto que propone suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para el próximo año. Se trata de una reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza que requiere mayoría absoluta para poder avanzar hacia la Cámara de Diputados.

La iniciativa no se limita a la suspensión de las elecciones primarias, sino que también contempla modificaciones vinculadas con el instrumento de votación y con los espacios de difusión electoral destinados a las campañas.

Entre los aspectos incluidos en la propuesta se encuentran:

Suspensión de las PASO: se plantea dejar sin efecto las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para el próximo año.

Boleta Única de Papel: el proyecto mantiene este sistema de votación.

Opción de lista completa: incorpora la posibilidad de seleccionar una lista completa dentro de la Boleta Única de Papel.

Espacios gratuitos en medios audiovisuales: establece una reducción del 50% de los espacios gratuitos destinados a las campañas electorales.

Estos cambios forman parte del paquete de reforma política que el oficialismo busca aprobar en el Senado. La propuesta apunta a modificar aspectos del funcionamiento electoral y de las condiciones de participación durante las campañas.

La Libertad Avanza considera que cuenta con un respaldo de entre 37 y 40 senadores, aunque la cantidad de apoyos deberá mantenerse durante las distintas instancias de votación. La necesidad de reunir mayoría absoluta convierte el tratamiento en una instancia determinante para el futuro legislativo de la iniciativa.

El Gobierno pretende conseguir la aprobación en la Cámara alta para que el proyecto pueda continuar su recorrido parlamentario en Diputados.

La ley de ludopatía y la regulación de las apuestas en línea

Una vez concluido el tratamiento de la reforma electoral, el Senado abordará el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, una iniciativa que podría convertirse en ley a partir del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición.

El entendimiento parlamentario contempla aprobar sin modificaciones el texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Este consenso permitiría avanzar hacia la sanción definitiva de la normativa sin introducir cambios que obliguen a devolver el proyecto a la cámara de origen.

La iniciativa establece un conjunto de disposiciones destinadas a regular el funcionamiento de los operadores de apuestas online, limitar la difusión comercial de estas actividades y establecer restricciones de acceso para determinados sectores de la población.

Entre sus principales disposiciones se destacan:

Regulación de los operadores: establece normas para los prestadores de servicios de apuestas en línea.

Restricciones publicitarias: limita la publicidad vinculada con las apuestas online.

Patrocinios: incorpora restricciones a los acuerdos de patrocinio relacionados con esta actividad.

Protección de menores: prohíbe el acceso de personas menores de 18 años a las plataformas de apuestas.

La discusión de esta iniciativa también estuvo atravesada por el pedido de la Iglesia Católica, que reclamó tratar la ley con urgencia para evitar que pierda estado parlamentario.

La institución religiosa planteó la necesidad de avanzar con el proyecto antes de que venza el plazo correspondiente para su tratamiento legislativo. Ese reclamo se incorporó al contexto de las negociaciones políticas que permitieron alcanzar un acuerdo entre oficialismo y oposición para aprobar el texto proveniente de Diputados sin modificaciones.

De esta manera, la Cámara alta tiene previsto abordar una normativa que combina la regulación de los operadores de apuestas, las restricciones sobre su publicidad y patrocinio y la prohibición de acceso para menores de edad.

El acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar con la iniciativa

A diferencia de la reforma electoral, cuyo respaldo el Gobierno estima entre 37 y 40 votos, el proyecto de prevención de la ludopatía llega al recinto con un acuerdo alcanzado entre los distintos sectores políticos para aprobar el texto con media sanción de Diputados.

La decisión de no introducir modificaciones constituye un aspecto central de ese entendimiento, ya que permitiría completar el trámite legislativo y convertir la iniciativa en ley. El pedido de la Iglesia Católica para que el Senado trate el proyecto antes de que pierda estado parlamentario también forma parte de los elementos que rodean el debate.

Así, la sesión reúne dos discusiones de características diferentes: por un lado, una reforma política promovida por el oficialismo, que necesita mayoría absoluta para avanzar; por otro, una iniciativa sobre ludopatía que cuenta con un acuerdo parlamentario para recibir sanción definitiva sin cambios.

Bullrich pidió retirar el proyecto sobre falsas denuncias

Durante el desarrollo de la sesión, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich realizó un planteo relacionado con la agenda legislativa prevista para la jornada.

La legisladora solicitó que el Senado no trate en esta oportunidad el proyecto que propone elevar las penas por falsas denuncias. En reemplazo de esa iniciativa, pidió incorporar al debate el proyecto referido al vandalismo rural. El planteo se produjo mientras la Cámara alta llevaba adelante el tratamiento de la suspensión de las PASO y de la ley de prevención de la ludopatía, dos de los asuntos centrales incluidos en el temario de la sesión.

La propuesta de Bullrich implica modificar los temas previstos para su consideración, retirando del tratamiento el proyecto sobre falsas denuncias e incorporando la iniciativa vinculada con los hechos de vandalismo rural.

De esta manera, la senadora introdujo un nuevo planteo dentro de la discusión parlamentaria, al solicitar que la Cámara priorice el tratamiento de otro proyecto legislativo.