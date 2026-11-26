El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Fidel Sáenz, encabezó la entrega de 36 viviendas en el loteo Aires del Sur, ubicado en la zona sur de la Capital. La adjudicación de estas unidades habitacionales representa una nueva instancia dentro de la política provincial destinada a facilitar el acceso a la casa propia, mediante construcciones financiadas íntegramente con recursos de la Provincia.

Las viviendas fueron destinadas tanto a grupos familiares como a personas solteras, contemplando distintas realidades y necesidades habitacionales. Del total de unidades entregadas, tres fueron adaptadas especialmente para garantizar condiciones de accesibilidad a integrantes de familias con discapacidad, incorporando así criterios de inclusión en la distribución de las soluciones habitacionales.

La actividad estuvo encabezada por el mandatario provincial, quien aprovechó el encuentro con los nuevos adjudicatarios para ratificar que la construcción y entrega de viviendas continuará siendo una de las líneas de acción de su gestión. El mensaje estuvo centrado en la decisión de sostener la inversión pública en materia habitacional, aun frente a las dificultades económicas y las restricciones presupuestarias que se proyectan para el próximo año.

La entrega de las 36 unidades también permitió poner en primer plano el impacto que tienen estos programas en la vida de quienes esperan durante años la posibilidad de acceder a una vivienda propia. En ese sentido, uno de los testimonios más significativos de la jornada fue el de una adjudicataria que aguardó casi 14 años para concretar ese objetivo.

Jalil confirmó que continuará la política habitacional

Durante el acto, Raúl Jalil defendió la continuidad de los programas habitacionales y aseguró que la Provincia mantendrá la inversión destinada a la construcción y entrega de viviendas, pese al contexto económico actual y al escenario de austeridad previsto para el próximo año.

El gobernador sostuvo que la decisión política es no interrumpir las obras destinadas a ampliar las posibilidades de acceso a una casa propia y remarcó que se trata de una política de Estado orientada a acompañar a los sectores que necesitan una solución habitacional.

En ese marco, adelantó que se proyecta entregar alrededor de 400 viviendas, una previsión que marca la continuidad de los objetivos habitacionales de la administración provincial.

"No vamos a cortar esta política de seguir haciendo viviendas, de poder seguir construyendo una ciudad mejor", afirmó Jalil.

La declaración del mandatario buscó ratificar que, más allá de las condiciones económicas y de las previsiones de austeridad para el próximo ejercicio, la construcción de viviendas seguirá formando parte de las prioridades provinciales. La intención expresada es sostener los programas y mantener la ejecución de nuevas unidades, con el propósito de responder a las necesidades de los sectores que buscan acceder a una vivienda propia.

La proyección de alrededor de 400 entregas constituye uno de los anuncios centrales realizados durante la jornada en Aires del Sur. De esta manera, el Gobierno provincial vinculó la adjudicación de las 36 viviendas con una planificación de mayor alcance, orientada a dar continuidad a la política habitacional.

Sáenz destacó el valor social y económico de la construcción

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Fidel Sáenz, destacó la importancia de mantener la política habitacional y defendió la construcción de viviendas como una de las inversiones más relevantes que puede realizar el Estado.

El funcionario puso el acento en los dos aspectos que, según expresó, justifican la continuidad de estos programas: el impacto social que representa para las personas y las familias que acceden a una casa propia, y el movimiento económico que genera la actividad constructiva.

Sáenz consideró que la inversión en viviendas no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de la entrega de unidades habitacionales, sino también por su capacidad de sostener una actividad que tiene repercusiones económicas.

En ese sentido, afirmó: "Para nosotros no hay inversión más inteligente, no hay Estado más inteligente que el capaz de construir y de sostener a través del tiempo la construcción de viviendas".

La definición del ministro estuvo en línea con el planteo realizado por Jalil sobre la necesidad de mantener la política habitacional incluso en un escenario de restricciones económicas. Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de sostener la construcción como una herramienta de intervención estatal y como una respuesta a las necesidades de quienes todavía esperan acceder a una vivienda.

La entrega en Aires del Sur permitió, además, mostrar las distintas características de las soluciones habitacionales contempladas en el programa, tanto por su destino a grupos familiares y personas solteras como por las adaptaciones de accesibilidad realizadas en tres unidades para integrantes de familias con discapacidad.

Casi 14 años de espera: la emoción de Angélica García

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo protagonizado por Angélica García, quien recibió su vivienda después de esperar casi 14 años. Su testimonio reflejó el significado personal y familiar que tiene la adjudicación de una casa propia, especialmente después de un período tan prolongado de espera.

La flamante adjudicataria agradeció a las autoridades presentes y expresó la emoción que significaba concretar este objetivo junto a sus tres hijos, a quienes dedicó especialmente el logro.

Entre lágrimas, recordó el tiempo transcurrido desde que comenzó a esperar por una vivienda y describió la intensidad del momento que estaba viviendo.

"13 años, a punto de cumplir 14 años esperando mi casa. Tengo una emoción que no se puede explicar", manifestó.

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Sus palabras se convirtieron en uno de los pasajes más significativos del acto, al poner rostro y voz a una de las principales dimensiones de la política habitacional: la posibilidad de que una familia pueda concretar el acceso a un espacio propio después de años de espera.

La historia de Angélica García estuvo acompañada por la emoción de compartir ese momento con sus tres hijos, a quienes dedicó expresamente la vivienda recibida. Su testimonio permitió dimensionar el alcance que puede tener una adjudicación más allá de las características materiales de la construcción, al representar la concreción de una expectativa sostenida durante casi 14 años.