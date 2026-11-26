El Ministerio de Minería de Catamarca dispuso de oficio una inspección técnica integral en la zona de Río Grande, con el propósito de verificar las condiciones actuales del área y controlar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. La medida fue comunicada a la comunidad en general y, de manera particular, a los vecinos y a las Asambleas Ambientales de Ancasti, El Alto y Frías, en el marco de las acciones de fiscalización y seguimiento que llevará adelante el organismo provincial.

La decisión tiene carácter preventivo y apunta a obtener un diagnóstico técnico sobre el estado actual de la zona. Entre los objetivos centrales se encuentra comprobar que las actividades desarrolladas hasta el momento se ajusten a las disposiciones correspondientes y que el acondicionamiento de las condiciones ambientales se ejecute de manera adecuada.

De esta manera, la intervención oficial contempla una revisión integral de las tareas realizadas y de las condiciones en las que se encuentra el sector, con especial atención al cumplimiento de las obligaciones ambientales y a la recuperación de las áreas que fueron intervenidas.

La inspección permitirá reunir información directa en el terreno y verificar el estado de los trabajos, así como las condiciones de rehabilitación de los espacios alcanzados por las intervenciones. El procedimiento estará a cargo de equipos técnicos especializados de distintas áreas vinculadas con el control minero y ambiental.

Participación de equipos técnicos y Policía Minera

El operativo será ejecutado de manera conjunta por personal de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DiPGAM) y de la Policía Minera. Ambos equipos tendrán a su cargo las tareas de fiscalización en la zona, con el objetivo de evaluar tanto las actividades realizadas hasta la fecha como el proceso de rehabilitación de las áreas intervenidas.

La participación coordinada de estos organismos permitirá abordar distintos aspectos de la situación ambiental de Río Grande. Por un lado, se examinarán las tareas desarrolladas y su correspondencia con las normativas vigentes. Por otro, se verificará la correcta ejecución del acondicionamiento ambiental y el estado de recuperación de los sectores alcanzados.

La inspección no se limitará a una revisión general de las condiciones del lugar, sino que incluirá un control técnico de los trabajos efectuados y de las acciones vinculadas con la rehabilitación. En ese sentido, la intervención de la DiPGAM y de la Policía Minera constituye el componente operativo de la medida preventiva dispuesta por el Ministerio de Minería.

El procedimiento en terreno será una instancia para constatar las condiciones existentes y documentar los aspectos que surjan de la fiscalización. La información obtenida permitirá contar con elementos técnicos sobre el estado de la zona y el desarrollo de las tareas ambientales.

Relevamiento de manantiales y recursos hídricos

Uno de los puntos centrales de la inspección será el relevamiento técnico detallado de los manantiales y los recursos hídricos de Río Grande. Esta tarea se realizará en el marco de una política de transparencia y control interinstitucional, con la finalidad de conocer las condiciones actuales de estos recursos y contribuir al resguardo del patrimonio natural de la región.

El análisis de los recursos hídricos formará parte de la evaluación integral prevista por el organismo provincial. Su incorporación permitirá reunir información específica sobre el estado de los manantiales y otros recursos de agua presentes en la zona, considerados dentro de los aspectos que serán objeto de fiscalización.

El relevamiento se desarrollará junto con las inspecciones técnicas y permitirá documentar las condiciones observadas durante el operativo. De esta forma, el control abarcará tanto las tareas realizadas y la rehabilitación de las áreas intervenidas como la situación de los recursos naturales vinculados con el agua.

La inclusión de este componente responde al objetivo expresado por el Ministerio de garantizar el resguardo del patrimonio natural de Río Grande. Para ello, el relevamiento hídrico aportará información técnica que se integrará a los resultados generales de la inspección.

Documentación y acceso público a los resultados

El Ministerio de Minería informó que los resultados obtenidos durante las inspecciones y el relevamiento de los recursos hídricos serán debidamente documentados y puestos a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas.

Este aspecto constituye una parte central de la medida anunciada, ya que establece que la información reunida durante el operativo no quedará limitada al ámbito de los equipos técnicos que participen de la fiscalización. Por el contrario, los resultados serán accesibles para la comunidad y para las organizaciones que manifiesten interés en conocer las conclusiones del procedimiento.

La decisión de comunicar y poner a disposición la documentación se enmarca en la política de transparencia y control interinstitucional mencionada por el organismo. También representa una instancia de acceso a la información pública sobre las condiciones ambientales de la zona y las tareas de fiscalización realizadas por el Estado provincial.

En particular, la comunicación oficial está dirigida a la comunidad en general, a los vecinos de Río Grande y a las Asambleas Ambientales de Ancasti, El Alto y Frías, sectores expresamente mencionados por el Ministerio al informar la disposición de la inspección.