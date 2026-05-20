No es chiste: El Ejército intercambió una tonelada de membrillos por repuestos para una camioneta

Una particular operación administrativa realizada por el Ejército Argentino generó repercusión y debate en redes sociales luego de que se conociera una licitación privada basada en un sistema de permuta: una tonelada de membrillos frescos a cambio de repuestos destinados a una camioneta Chevrolet S10. La convocatoria oficial, difundida inicialmente en la red social X, despertó curiosidad por el mecanismo utilizado y por el tipo de bienes involucrados en la transacción.

El procedimiento fue impulsado por la Dirección de Remonta y Veterinaria, organismo dependiente del Ejército, bajo la figura de una "permuta de TN (tonelada) de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4".

Tras la viralización del caso, desde la fuerza salieron a explicar los detalles de la operación y defendieron la legalidad y conveniencia del mecanismo utilizado. Según aclararon, la operación involucra membrillo en fruta y no dulce de membrillo, una interpretación que se multiplicó entre usuarios de redes sociales tras conocerse el contenido de la licitación.

La explicación oficial del Ejército

Fuentes del Ejército consultadas por TN señalaron que la producción de membrillos proviene de establecimientos administrados por la Dirección de Remonta y Veterinaria y que, debido a que se trata de mercadería perecedera que no pudo ser colocada en el mercado, se resolvió utilizarla como parte de un sistema de intercambio para obtener insumos considerados necesarios.

"La contratación se encuentra jurídicamente justificada porque es una permuta tramitada mediante licitación privada y eso está contemplado dentro del régimen de contrataciones de la administración nacional", explicaron desde la fuerza. Según detallaron, la finalidad de la operación es conseguir los repuestos necesarios para reparar y volver a poner en funcionamiento un vehículo civil utilizado dentro de dependencias vinculadas a Remonta y Veterinaria.

Desde el Ejército remarcaron que el sistema utilizado permite aprovechar recursos ya disponibles dentro de la estructura estatal para transformarlos en capacidad operativa concreta.

"Es una operación conveniente porque permite aplicar un bien producido por el propio establecimiento a la obtención de repuestos necesarios para mantener o recuperar un automotor existente en el patrimonio de la dirección", sostuvieron.

Cómo funciona el mecanismo de permuta

La licitación fue identificada oficialmente con el número 84/13-0216-LPR26 y tiene como objetivo conseguir repuestos para una camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI 4x4 modelo 2010 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, ubicado en San Rafael, Mendoza.

De acuerdo con los pliegos oficiales, el mecanismo utilizado funciona de manera inversa a una contratación pública tradicional.

En lugar de competir ofreciendo el precio más bajo en dinero, las empresas interesadas deben indicar cuántos kilos de membrillo solicitan a cambio de entregar los repuestos requeridos por el Ejército.

La adjudicación quedará en manos de quien presente la oferta considerada "más conveniente", criterio que, en este caso, será evaluado en función de la menor cantidad de kilos de membrillo requeridos para concretar el intercambio.

Desde la fuerza explicaron que el uso de kilos o toneladas como referencia responde a que el membrillo posee "precios transparentes", lo que permite establecer una equivalencia objetiva entre el valor de mercado de la fruta y el costo de los repuestos necesarios para la reparación del vehículo.

Producción propia y aprovechamiento de recursos

El Ejército también señaló que la producción frutícola forma parte de las actividades desarrolladas en establecimientos dependientes de Remonta y Veterinaria. En ese contexto, la utilización de mercadería perecedera para realizar operaciones de intercambio fue presentada como una alternativa para evitar pérdidas económicas derivadas de productos que no lograron comercializarse en tiempo y forma.

La explicación oficial hizo foco en que el mecanismo empleado se encuentra previsto dentro de las herramientas administrativas habilitadas por la normativa vigente para las contrataciones estatales.

Además, insistieron en que la operación no representa una irregularidad sino una forma de administrar bienes producidos dentro del propio sistema estatal para obtener insumos necesarios sin recurrir directamente a erogaciones monetarias adicionales.

Repercusión y debate público

La difusión del proceso en redes sociales convirtió rápidamente el caso en tema de discusión pública debido al carácter poco habitual de la operación. El intercambio de fruta por autopartes llamó la atención por la singularidad del mecanismo y por el lenguaje técnico utilizado en la convocatoria oficial.

Sin embargo, desde el Ejército buscaron despejar cuestionamientos y remarcaron que la permuta constituye una herramienta legal contemplada en el régimen de contrataciones de la administración pública nacional.

En ese sentido, insistieron en que este tipo de mecanismos permiten "transformar producción disponible en capacidad operativa concreta", aprovechando recursos propios para atender necesidades logísticas y operativas dentro de las dependencias militares.