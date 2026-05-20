Habilitarán la matrícula médica junto con el título universitario para agilizar el ingreso de profesionales

El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida orientada a simplificar los trámites administrativos para los médicos recién egresados. A partir de un convenio de cooperación institucional firmado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Capital Humano, los profesionales podrán obtener la matrícula habilitante al mismo tiempo que reciben el título universitario, mediante un procedimiento digital unificado.

La iniciativa fue formalizada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y tiene como principal objetivo agilizar la incorporación de nuevos profesionales al sistema sanitario, reduciendo los tiempos y las cargas burocráticas que actualmente implica la gestión de ambos documentos por separado.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, el nuevo mecanismo será optativo y gratuito para los graduados, quienes podrán iniciar el trámite desde sus respectivas universidades dentro del circuito administrativo habitual de cada institución educativa.

Un único trámite digital para título y matrícula

El nuevo esquema establece que la expedición del título universitario y la matrícula nacional se realizará a través de un solo procedimiento digital. En la práctica, esto permitirá que el egresado gestione simultáneamente la acreditación académica y la habilitación profesional necesaria para ejercer la medicina.

Según se detalló, el proceso comenzará cuando el graduado solicite la emisión del título ante la universidad correspondiente. Una vez validada la documentación académica, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano enviará al Ministerio de Salud toda la información necesaria para avanzar con la matriculación nacional.

Posteriormente, la cartera sanitaria deberá realizar una verificación integral de los datos presentados y constatar que no existan impedimentos para el ejercicio profesional. Superada esa instancia, se procederá a generar y registrar la matrícula nacional en los sistemas oficiales correspondientes.

Entre ellos se encuentran:

El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino de Matrículas

El Registro Federal de Profesionales de la Salud

Una vez completado ese procedimiento, la información volverá a ser remitida al Ministerio de Capital Humano para integrarla definitivamente con el título de grado emitido por la universidad.

El objetivo: reducir burocracia

Desde el Gobierno nacional señalaron que la iniciativa busca facilitar el acceso de los médicos recién graduados al mercado laboral y acelerar su incorporación efectiva al sistema de salud, evitando demoras derivadas de trámites fragmentados entre distintas dependencias estatales.

La medida apunta especialmente a reducir las cargas administrativas que históricamente acompañaron el proceso de matriculación profesional, el cual requería gestiones separadas y tiempos adicionales una vez obtenido el diploma universitario.

En ese sentido, el convenio firmado entre ambas carteras se presenta como una herramienta de articulación institucional que busca centralizar y simplificar procedimientos, aprovechando plataformas digitales para unificar procesos y disminuir instancias presenciales.

Modernización del sistema de matriculación

La implementación del trámite conjunto forma parte del proceso de modernización del sistema de matriculación impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Desde el Ejecutivo remarcaron que en los últimos meses ya se habían puesto en marcha otras iniciativas vinculadas a la digitalización y actualización de los mecanismos administrativos relacionados con el ejercicio profesional en el ámbito sanitario. Entre las medidas ya implementadas se destacan:

La creación de la matrícula digital sin vencimiento

La disposición de que la matrícula nacional sea requisito suficiente para desempeñarse en hospitales e instituciones nacionales

De acuerdo con la explicación oficial, estos cambios buscan construir un sistema más dinámico y eficiente, adaptado a las necesidades actuales del sector sanitario y de los nuevos profesionales que ingresan al ámbito laboral.

Participación de universidades y facultades de medicina

El convenio también contó con la participación de organismos vinculados al sistema universitario y a la formación médica. Según se informó, el texto fue elaborado en conjunto con la Subsecretaría de Políticas Universitarias y la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA).

La intervención de estas entidades apuntó a coordinar los aspectos técnicos y administrativos necesarios para integrar los procesos universitarios con el sistema nacional de matriculación.

Fuentes oficiales señalaron que el acuerdo representa un nuevo paso hacia un modelo "más eficiente, transparente y centrado en las necesidades reales de los profesionales de la salud", en el marco de una estrategia de modernización administrativa impulsada por el Gobierno nacional.