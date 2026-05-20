El Gobierno negó un ajuste en salud y cuestionó la marcha de las asociaciones médicas

El Gobierno nacional rechazó las denuncias sobre un supuesto ajuste en el área de Salud y cuestionó la marcha convocada por sindicatos, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario público para reclamar mayores fondos para el sector.

Las declaraciones oficiales fueron realizadas por el Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Saúl Flores, funcionario de la cartera encabezada por Mario Lugones, quien aseguró que "de ninguna manera" existe una reducción de recursos destinados a salud y sostuvo que la movilización convocada posee un "tinte netamente político".

La respuesta del Gobierno surge en medio de la convocatoria a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública organizada por gremios, trabajadores sanitarios y organizaciones vinculadas al sistema de salud, quienes denuncian deterioro en hospitales públicos, reducción de programas nacionales y dificultades de acceso a tratamientos e insumos.

El Gobierno negó un ajuste

En declaraciones a Radio Mitre, Saúl Flores sostuvo que el sistema sanitario no atraviesa un escenario de desfinanciamiento y remarcó que las medidas impulsadas por el Gobierno apuntan a una reorganización de los recursos.

El funcionario afirmó que "no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento", y explicó que lo que sí existe es "una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos".

En ese marco, Flores defendió la administración de fondos realizada por el Ministerio de Salud y señaló que hubo incrementos en distintas áreas vinculadas a la atención sanitaria.

Entre los principales datos expuestos por el funcionario se encuentran:

Una inversión de $30 mil millones en el Hospital Garrahan , atribuida a un mejor manejo de los fondos.

, atribuida a un mejor manejo de los fondos. Transferencias por $136.269.000.000 en 2025 destinadas a atención de pacientes.

destinadas a atención de pacientes. Un aumento del 66% en el presupuesto, en relación con ese monto.

Flores señaló además que "los presupuestos son finitos" y sostuvo que la planificación desarrollada por el Gobierno responde precisamente a esa realidad presupuestaria.

Financiamiento de tratamientos y cobertura sanitaria

El Secretario de Gestión Sanitaria también hizo referencia a la cobertura de tratamientos médicos y aseguró que Nación continuará financiando prestaciones vinculadas a enfermedades complejas.

En ese sentido, destacó que el Gobierno nacional "va a financiar el aumento en esa cobertura", tanto para pacientes oncológicos como para personas con enfermedades poco frecuentes.

Las declaraciones oficiales buscaron responder a las críticas formuladas por distintos sectores sanitarios, que vienen advirtiendo sobre problemas presupuestarios, reducción de prestaciones y dificultades de funcionamiento en hospitales y programas nacionales.

Hospitales y deudas

Durante sus declaraciones, Flores también abordó la situación de los hospitales SAMIC, los establecimientos de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad que funcionan bajo un esquema de financiamiento compartido entre Nación y provincias. El funcionario sostuvo que, en ese contexto, el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof mantiene una deuda de $644.700.000.000 con esos centros de salud.

La referencia a la situación financiera de los hospitales SAMIC se produjo en medio de las discusiones sobre financiamiento sanitario y distribución de recursos entre Nación y provincias.

La marcha federal en defensa de la salud pública

Mientras el Gobierno rechazó la existencia de un ajuste, organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores sanitarios avanzaron con la convocatoria a una movilización nacional en defensa del sistema público de salud. La protesta se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires y tendrá como punto central una marcha desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. La convocatoria está prevista para las 13.00 y contará con la participación de:

Gremios de la salud .

. La CTA Autónoma .

. Organizaciones sociales .

. Residentes y estudiantes .

. Colectivos vinculados al sistema sanitario público.

La movilización se realizará bajo la consigna "La salud no puede esperar", frase con la que los organizadores buscan visibilizar la situación que denuncian en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.

Los reclamos planteados por sindicatos y trabajadores

Las organizaciones convocantes sostienen que el sistema sanitario atraviesa una situación crítica debido a un recorte presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei. Entre los principales reclamos mencionados por los sectores que impulsan la marcha aparecen:

Reducción de partidas destinadas a hospitales públicos .

. Caída de programas nacionales .

. Falta de insumos y medicamentos .

. Dificultades de acceso a tratamientos .

. Ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

Las denuncias realizadas por trabajadores y asociaciones médicas contrastan con la postura oficial expresada por el Ministerio de Salud, que insiste en que no existe desfinanciamiento y que las medidas implementadas responden a criterios de eficiencia administrativa y reorganización de recursos.

En ese escenario, la discusión sobre el financiamiento del sistema sanitario quedó nuevamente instalada en el centro del debate público, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno nacional y los distintos sectores vinculados a la salud pública.