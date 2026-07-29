Diputados: media sanción para la protección de la infancia y el patrimonio cultural

En su octava sesión ordinaria, la Cámara de Diputados, presidida por Paola Fedeli, otorgó media sanción a cuatro proyectos de ley que buscan fortalecer políticas públicas vinculadas con la protección de sectores vulnerables, la preservación del patrimonio cultural y natural, y la recuperación de los ecosistemas afectados por incendios.

Durante la jornada legislativa, el cuerpo avanzó con la creación de un Registro Público Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, un programa destinado a la recuperación, conservación y valoración del arte escultórico emplazado en espacios públicos, un régimen especial para la protección del cóndor andino y un plan provincial orientado a la restauración ecológica de áreas afectadas por incendios.

Cada una de las iniciativas generó exposiciones de sus autores, intervenciones de distintos bloques y debates sobre el alcance de las propuestas, aunque finalmente todas obtuvieron el respaldo necesario para recibir media sanción.

Prevención y la protección de sectores vulnerables

La primera iniciativa aprobada fue la unificación de los proyectos presentados por Exequiel Moreno (FT) y Natalia Saseta (PRO), mediante la cual se crea el Registro Público Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial y con dependencia de la Corte de Justicia.

El objetivo del proyecto es fortalecer las herramientas de prevención y protección de la comunidad, especialmente de niñas, niños y adolescentes. La propuesta establece mecanismos de consulta y prevé consecuencias respecto del acceso a determinadas actividades que impliquen contacto con sectores considerados especialmente vulnerables.

Durante el tratamiento, Moreno sostuvo que el debate debía abordarse desde una perspectiva de protección de la infancia y destacó que la iniciativa era el resultado del trabajo conjunto entre propuestas impulsadas por el oficialismo y la oposición.

"Hoy no discutimos una diferencia entre oficialismo y oposición, ni una simple reforma administrativa. Hoy debemos decidir qué lugar ocupa la protección de la infancia en la escala de valores de esta legislatura", expresó.

El legislador explicó que el registro no incorporará denuncias ni sospechas, sino exclusivamente información relacionada con condenas judiciales, remarcando que la herramienta permitirá al Estado adoptar decisiones preventivas en ámbitos donde exista contacto directo con niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, afirmó que el proyecto "no crea una pena nueva, no modifica el Código Penal, no agrava condenas, simplemente organiza información judicial existente para convertirla en una herramienta de prevención".

Por su parte, Natalia Saseta señaló que el propósito central consiste en brindar al Estado una herramienta que permita actuar con mayor responsabilidad en aquellos ámbitos donde existe contacto con personas en situación de vulnerabilidad. Indicó además que la norma no pretende reemplazar a la Justicia ni establecer nuevas penas, sino organizar la información proveniente de condenas judiciales para impedir que personas condenadas por estos delitos puedan desempeñarse en actividades especialmente sensibles.

Observaciones durante el debate

El tratamiento también motivó planteos desde la oposición. Francisco Monti (La Libertad Avanza) manifestó su acompañamiento al objetivo general del proyecto, aunque expresó reparos sobre el mecanismo previsto para el acceso a la información.

Su intervención estuvo centrada en la necesidad de precisar el alcance de la consulta pública y su articulación con la exigencia de acreditar interés legítimo. Asimismo, consideró que debía resolverse una contradicción entre los artículos vinculados al acceso al registro y aquellos que contemplaban la consulta mediante un portal web. También observó que la iniciativa previera consecuencias jurídicas para personas cuyas condenas aún no estuvieran firmes.

Desde el Frente de Todos, Juan Carlos Ledesma destacó el consenso alcanzado entre distintos sectores políticos para avanzar con el proyecto y remarcó el trabajo realizado en las comisiones. Al mismo tiempo, cuestionó que durante el debate se introdujeran cuestiones vinculadas con otros temas políticos, señalando la necesidad de concentrar la discusión exclusivamente en el contenido de la iniciativa.

Tras un cuarto intermedio, Moreno informó las modificaciones consensuadas. El texto quedó establecido de manera que la información publicada en un portal web será de consulta libre, gratuita y permanente, mientras que el acceso a la totalidad de los datos registrados quedará reservado para autoridades judiciales, el Ministerio Público y organismos públicos que los requieran en ejercicio de sus funciones, garantizando la protección de datos personales y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Preservar el arte escultórico público

La segunda iniciativa aprobada corresponde al proyecto impulsado por Natalia Ponferrada (FT), que crea el programa de recuperación, conservación y valoración del arte escultórico público.

Durante su exposición, la legisladora explicó que la propuesta surgió a partir de las dificultades para acceder a información sobre numerosas esculturas emplazadas en espacios públicos y de la necesidad de preservar un patrimonio que, en muchos casos, permanece invisibilizado.

"Una obra de arte no es un adorno y tampoco lo es en un espacio público, no es para decorar una plaza. Una obra de arte es una obra de arte, es identidad, es memoria, es creación de una persona", expresó.

La iniciativa propone establecer un marco legal para crear mecanismos de registro y catalogación de las obras, además de desarrollar acciones destinadas a su conservación y restauración. También vincula la preservación del patrimonio con el desarrollo cultural y turístico mediante la incorporación de las esculturas a circuitos turísticos y propuestas de difusión.

Desde la oposición, Alicia Paz (UCR) acompañó el proyecto y resaltó la importancia de conservar estas obras como parte del patrimonio cultural y turístico de la provincia. Señaló que muchas de ellas se transformaron en referencias visuales de distintas localidades y sostuvo que resulta fundamental garantizar su mantenimiento.

"Tenemos que mantenerlos, conservarlos porque como ella bien lo decía reponerlos es mucho más caro pero fundamentalmente es mantener y valorizar la cultura de nuestra provincia", manifestó.

Media sanción para proteger al cóndor andino

Otro de los proyectos aprobados fue el presentado por Valentina Reynoso (La Libertad Avanza), que establece un régimen especial de protección, conservación, preservación, monitoreo, rescate, rehabilitación y resguardo del hábitat del cóndor andino en todo el territorio provincial.

La iniciativa declara al cóndor andino como especie de interés público provincial y de protección especial, estableciendo medidas específicas destinadas a preservar la especie frente a las amenazas que afectan tanto a los ejemplares como a su hábitat.

Durante el tratamiento, Reynoso sostuvo que el cóndor constituye una de las especies más representativas de la región y consideró necesaria la implementación de una política específica para garantizar su conservación.

Restauración ecológica después de los incendios

La última iniciativa aprobada corresponde al proyecto presentado por Armando López Rodríguez (FT) para crear el Plan Provincial de Restauración Ecológica Post-Fuego, destinado a recuperar y restaurar los ecosistemas afectados por incendios.

Como miembro informante, el legislador sostuvo que la problemática ambiental no concluye cuando se extinguen las llamas y señaló que resulta indispensable planificar la recuperación de las áreas dañadas.

Durante su exposición indicó que, en los últimos cinco años, la provincia perdió más de 92 mil hectáreas de bosques y áreas naturales, además de mencionar distintos episodios de incendios registrados en el territorio provincial. También advirtió que las condiciones asociadas al cambio climático, entre ellas las sequías extremas y las olas de calor, dificultan la regeneración natural de los ecosistemas.

Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en la creación de un Fondo de Restauración Ecológica Post-Fuego, integrado por:

Partidas asignadas por el Poder Ejecutivo.

Transferencias del Gobierno nacional.

Legados y donaciones.

Subsidios.

Otros recursos, incluidos fondos internacionales destinados a la recuperación de daños ambientales.

López Rodríguez explicó que la finalidad es disponer de recursos específicos que permitan intervenir sobre las áreas afectadas sin depender exclusivamente de la disponibilidad presupuestaria posterior a cada emergencia.