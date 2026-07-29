Quirno descartó una ruptura diplomática con Brasil y apuntó a una disputa ideológica

El canciller Pablo Quirno afirmó que "no hay chance de romper relaciones" entre la Argentina y Brasil, luego de la tensión diplomática registrada en los últimos días entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva.

En declaraciones radiales, el titular de la Cancillería argentina sostuvo que las diferencias surgidas entre ambos mandatarios deben interpretarse dentro del ámbito político e ideológico y remarcó que, desde la posición del Gobierno argentino, la controversia no ha sido trasladada al plano institucional.

"No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan", expresó Quirno, al tiempo que explicó cuál es la postura adoptada por la administración nacional frente al conflicto. Según indicó, "no llevamos esto al plano institucional; dejamos la disputa en un tema electoral, en una diferencia ideológica", diferenciando así el intercambio político entre los presidentes de la relación diplomática que mantienen ambos Estados.

Sobre las declaraciones del vicepresidente brasileño

Durante la entrevista concedida a Radio Mitre, el canciller también se refirió a las declaraciones formuladas por el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien había sostenido que Javier Milei está "perjudicando al pueblo argentino" con sus ataques hacia el mandatario brasileño.

Quirno desestimó esas afirmaciones y las definió como "juicios de valor". "Son juicios de valor. Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde, pero son un país soberano y ellos toman sus decisiones y nosotros las nuestras", manifestó el funcionario al responder sobre las críticas provenientes del Gobierno brasileño.

De esa manera, insistió en que las diferencias políticas no modifican la posición oficial de la Argentina respecto del vínculo institucional con Brasil.

La situación del embajador brasileño

En otro tramo de sus declaraciones, el canciller hizo referencia al embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, quien fue llamado a consultas por Itamaraty como forma de protesta por las afirmaciones realizadas por el presidente Javier Milei.

Sobre esa situación, Quirno expresó su expectativa de que el representante diplomático brasileño retorne a la Argentina en el corto plazo. "Esperamos que retorne al país lo antes posible", señaló el titular del Palacio San Martín al referirse al futuro del embajador.

La política exterior y el escenario regional

Consultado acerca del contexto político de la región, Pablo Quirno sostuvo que el presidente Javier Milei desempeña un papel de defensa de determinadas ideas en el plano internacional.

En ese sentido afirmó que "Milei es un defensor global de las ideas de la libertad", y agregó que el mandatario argentino "ha apoyado los cambios que se han producido en la región", en referencia a la sucesión de triunfos de presidentes de derecha.

El canciller también hizo alusión a la relación que mantiene la Argentina con los Estados Unidos, destacando tanto la afinidad política como el vínculo personal entre los mandatarios de ambos países.

"Tenemos una alianza estratégica con los Estados Unidos, producto no solo de la afinidad entre ambos países sino también por la afinidad personal entre el presidente (Donald) Trump y el presidente Milei, pero también esto está dado por el liderazgo del presidente Milei que se refleja en el mundo y en la región", expresó.