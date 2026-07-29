Natella confirmó que investigarán a las agencias tras el operativo de rescate en Fiambalá

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, confirmó que el amplio operativo desplegado en la zona de Fiambalá continúa en pleno desarrollo y que todavía permanecen turistas aislados como consecuencia de las condiciones climáticas que afectaron el recorrido hacia el Pissis.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el funcionario precisó que aún permanecen turistas en el kilómetro 18, mientras que una familia continúa aislada en el kilómetro 29, situación que podría requerir una evacuación mediante un helicóptero, de acuerdo con la evolución del operativo y las condiciones del lugar.

Natella explicó que desde la noche anterior se encuentra conformado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el kilómetro 0, punto desde donde se inicia la expedición hacia el Pissis y desde donde se coordina toda la logística destinada al rescate de las personas afectadas.

"Estamos desde anoche con el COE constituido acá en el kilómetro 0, que es donde inicia la expedición al Pissis. En este momento venimos rescatando alrededor más de 100 turistas. Parte de ellos están alojados en el campamento Tres Quebradas de la empresa Zijin-Liex, que también está participando del rescate, y otros están acá en el kilómetro cero derivándoselos al Hospital de Fiambalá. Y de acuerdo a su estado de salud, ya hubo dos derivaciones a los centros de salud de Capital", expresó el ministro.

Un operativo de gran magnitud

El funcionario calificó el despliegue como un operativo "sin precedentes", destacando la dimensión de los recursos humanos y materiales movilizados para asistir a los turistas afectados.

Según detalló, entre 150 y 200 rescatistas trabajan en la zona con el objetivo de evacuar a todas las personas que permanecen aisladas, utilizando además maquinaria pesada para poder avanzar en los sectores comprometidos por las condiciones climáticas.

Natella indicó que el operativo cuenta con el aporte conjunto de distintos organismos y entidades, entre ellos las empresas mineras, que colaboran con equipamiento y logística, además de la participación de la Dirección Provincial de Vialidad, que también aporta maquinaria pesada para facilitar las tareas de rescate.

Asimismo, confirmó que parte de los turistas rescatados fueron alojados en el campamento Tres Quebradas de la empresa Zijin-Liex, mientras que otros fueron trasladados al Hospital de Fiambalá para ser evaluados por personal sanitario. Como resultado de esas evaluaciones médicas, el ministro confirmó que dos turistas debieron ser derivados a centros de salud de la Capital tras presentar un cuadro de hipotermia moderada.

Investigación a las prestadoras turísticas

Además de informar sobre el estado del operativo, Natella adelantó que el Gobierno provincial impulsará una investigación sobre las agencias o prestadoras de turismo que organizaron las excursiones hacia el Pissis.

El funcionario sostuvo que las empresas involucradas "no respetaron las advertencias climáticas", motivo por el cual, una vez concluido el rescate de todos los turistas, se iniciarán las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades. La decisión oficial, según explicó, será avanzar sobre las prestadoras que desoyeron las alertas meteorológicas vigentes al momento de organizar y concretar el recorrido.

El funcionario confirmó que las excursiones fueron realizadas por distintas prestadoras turísticas, pese a las advertencias emitidas previamente por Defensa Civil y el Municipio de Fiambalá sobre el riesgo de intensas nevadas. "Las alertas fueron emitidas en tiempo y forma. Hoy nuestra prioridad es salvar vidas, pero una vez superada esta situación habrá una investigación y las consecuencias que correspondan para quienes desobedecieron esas advertencias", sostuvo.

Hay que mencionar que las prestadoras turísticas involucradas son de otras provincias y unas cuantas locales.

La prioridad es completar el rescate

Respecto del importante despliegue de recursos que demanda la emergencia, Natella indicó que por el momento no es posible cuantificar el costo económico que representa el operativo de rescate.

No obstante, adelantó que una vez finalizadas todas las tareas, esa evaluación será realizada y posteriormente los costos serán trasladados a los responsables que organizaron la actividad sin atender las advertencias climáticas. El ministro remarcó que, en esta instancia, el objetivo central continúa siendo preservar la integridad de todas las personas afectadas.

"Ahora la prioridad es salvarlos a todos. Luego se va a ver lo otro", afirmó, dejando en claro que la investigación y la determinación de responsabilidades quedarán para una etapa posterior, cuando el operativo de rescate haya concluido y todos los turistas hayan sido puestos a resguardo.