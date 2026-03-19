Docentes: UDA rechazó la oferta del Gobierno y pasa a cuarto intermedio

La tensión en el ámbito educativo nacional sumó un nuevo capítulo este jueves tras una nueva ronda de tratativas en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación. En un contexto de alta expectativa por parte del sector trabajador, la Unión Docentes Argentinos (UDA) manifestó su disconformidad con los números presentados por la administración central, lo que derivó en un estancamiento temporal de la recomposición de los ingresos.

El rechazo en la Secretaría de Trabajo

La instancia de diálogo, que buscaba establecer un nuevo horizonte para los haberes de los educadores en todo el país, terminó sin acuerdo tras la intervención de la representación sindical. La UDA decidió rechazar de manera categórica la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional, al considerar que las cifras ofrecidas no logran cubrir las necesidades y demandas actuales del sector.

El titular del gremio, Sergio Romero, fue el encargado de dar voz a la decisión de la organización. Según el dirigente, el rechazo no fue posterior a un análisis extendido, sino que "se rechazó durante la reunión", evidenciando la distancia existente entre las pretensiones sindicales y la capacidad de oferta del Estado en este tramo de la negociación.

Detalles de la oferta oficial

El esquema de incrementos propuesto por el Gobierno buscaba una actualización escalonada para los próximos dos meses. Sin embargo, para la organización sindical, los montos no resultan adecuados para garantizar la estabilidad económica de los docentes. Los datos técnicos de la oferta desestimada son los siguientes:

Salario mínimo en marzo: Elevación del piso a $650.000 .

Elevación del piso a . Salario mínimo en abril: Incremento del piso a $700.000.

Pese a que el Gobierno presentó estas cifras como un camino de recomposición, el gremio liderado por Romero mantuvo su postura de que la oferta es insuficiente, lo que impidió la firma de cualquier acta de acuerdo durante la jornada en la Secretaría de Trabajo.

Cuarto intermedio y perspectivas

Ante la falta de puntos de encuentro, la negociación no se dio por cerrada de forma definitiva, sino que se optó por una pausa estratégica para enfriar la discusión y permitir que ambas partes analicen sus posiciones. De esta manera, se acordó pasar a un cuarto intermedio.

La fecha establecida para retomar el diálogo es el próximo 8 de abril, día en el que se retomarán formalmente las negociaciones. En ese encuentro, se espera que el Gobierno nacional presente una alternativa superadora o que las partes logren acercar posiciones para destrabar un conflicto que mantiene en vilo a la comunidad educativa nacional.