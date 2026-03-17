Dusso y CAMARCO: impulso a la infraestructura

En las instalaciones del Hotel Amerian, el vicegobernador Rubén Dusso acompañó la sesión de la Mesa Ejecutiva nacional de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), en una jornada que no solo celebró los 90 años de la institución, sino que sirvió como plataforma para coordinar acciones urgentes ante la realidad económica que atraviesa el país.

Este cónclave dio continuidad a una agenda de trabajo iniciada previamente con el gobernador Raúl Jalil, subrayando la necesidad de unificar reclamos y buscar soluciones conjuntas para el Noroeste Argentino (NOA). La reunión contó con la presencia de figuras centrales del sector a nivel país, destacándose la participación de Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO nacional, junto a Anahí Díaz, presidenta de la delegación Catamarca, y Gabriel Molina, vicepresidente de CAMYEN. Asimismo, estuvieron presentes autoridades nacionales de la cámara como el vicepresidente Fernando Porreta, el secretario del Interior Juan Castelli y la secretaria de Género Laura Hereñu, quienes intercambiaron perspectivas con empresarios de La Rioja y Santiago del Estero que se sumaron a la convocatoria regional.

La infraestructura como columna vertebral del desarrollo

Durante su alocución, el vicegobernador Rubén Dusso fue enfático al definir el rol de la Cámara en el entramado social y económico, señalando que la institución constituye la columna vertebral de la infraestructura en el país. Bajo esta premisa, el mandatario aseguró que no es posible alcanzar un desarrollo genuino si no se apuesta por el crecimiento de las obras civiles y viales. Para Dusso, la conectividad no representa un lujo, sino un requisito indispensable para alcanzar niveles óptimos de competitividad y fomentar la creación de empleo.

El análisis se centró profundamente en la importancia estratégica de los pasos fronterizos y la conexión logística entre el Atlántico y el Pacífico. El objetivo planteado es potenciar la conectividad con la costa oeste de América y con el mercado de Asia, lo que permitiría un ahorro sustancial de tiempo y dinero en el transporte de mercancías. Según la visión oficial, esta eficiencia logística impactaría directamente en la mejora de los precios y en una mayor competitividad para los productos regionales, fomentando en paralelo el turismo y la producción local para consolidar una economía más robusta y un mejor desarrollo social.

Estrategias de reactivación y gestión de deuda

La crisis del sector, marcada por una reducción drástica de la inversión pública, obliga tanto a las empresas como al Estado a buscar mecanismos financieros alternativos de manera inmediata. Durante el encuentro, se abordaron temas críticos como la gestión de bonos para la cancelación de deudas pendientes y las perspectivas del sector para el año en curso, analizando el impacto directo que la situación económica tiene sobre las empresas constructoras y el sostenimiento del empleo provincial.

Esta preocupación fue compartida por los representantes de las provincias vecinas, quienes reforzaron la necesidad de actuar como un bloque sólido frente a la incertidumbre nacional. La mesa de diálogo permitió evaluar cómo el actual escenario de restricción presupuestaria afecta la planificación a largo plazo, obligando a redefinir las prioridades para evitar la paralización total de los proyectos que ya se encuentran en ejecución en el territorio catamarqueño y sus alrededores.

Minería y reconversión: El llamado a la inversión privada

Ante la parálisis de ciertos proyectos estatales, Dusso propuso una reconversión estratégica para el empresariado local y nacional. El vicegobernador invitó formalmente a las compañías a invertir en Catamarca, sugiriendo la formación de grupos de empresas y la asociación con firmas locales para fortalecer la capacidad de ejecución regional. El mandatario explicó que, mientras se reordena el esquema de la obra pública, la reinversión en minería aparece como una alternativa fundamental para aprovechar los recursos naturales del país.

La minería se presenta así como una actividad que puede ser explotada con una intensidad más conveniente y productiva, ofreciendo una salida viable para mantener la capacidad operativa de las constructoras. La participación de Gabriel Molina en el encuentro reforzó este vínculo entre el sector extractivo y la construcción, concluyendo que el desarrollo regional solo será posible mediante una acción coordinada que posicione a la infraestructura como el motor indispensable para la economía del futuro.