Dusso destacó la integración con Atacama como eje estratégico

La integración regional y las oportunidades de desarrollo conjunto ocuparon un lugar central durante la segunda jornada de la Expo Catamarca 2026, que tuvo entre sus principales momentos al Panel Binacional, un espacio destinado a analizar las posibilidades de articulación entre Catamarca y Chile.

El encuentro contó con la participación del vicegobernador Rubén Dusso, quien compartió el panel con Marcelo Coll, en representación de la Federación Económica de Catamarca, y Juan José Fonseca, representante de CORPROA Chile.

La discusión estuvo orientada especialmente a las posibilidades que ofrece una mayor integración entre ambos territorios, con énfasis en aspectos vinculados con la logística, el comercio exterior y los proyectos conjuntos en la zona de frontera.

En ese marco, la exposición de Dusso puso el foco en el proceso de integración que Catamarca viene consolidando con la región de Atacama y en las oportunidades que esa vinculación puede generar para distintos sectores de la economía provincial.

Atacama y Catamarca

Durante su intervención, el vicegobernador destacó que el vínculo con la región chilena se sostiene sobre las fortalezas complementarias de ambos territorios. Desde esa perspectiva, la integración no aparece planteada solamente como una cuestión vinculada con el tránsito fronterizo, sino como una herramienta para potenciar capacidades productivas, comerciales y de desarrollo.

Dusso remarcó especialmente el potencial del Paso de San Francisco como una conexión estratégica de Catamarca hacia Chile y, a través de esa vía, hacia los mercados del Pacífico.

La importancia de este corredor quedó graficada a través de un interés concreto mencionado durante el panel: el Clúster Automotor de Córdoba analiza la posibilidad de utilizar esta conexión para el movimiento de unos 20.000 contenedores anuales vinculados a su industria.

Para Dusso, ese interés constituye una muestra concreta de las posibilidades que puede ofrecer una mayor conectividad regional. El volumen mencionado permite dimensionar el papel que podría adquirir el corredor dentro de una estrategia de integración orientada a facilitar el movimiento de producción y ampliar las alternativas de conexión comercial.

La experiencia de Atacama como referencia

Otro de los puntos destacados por el vicegobernador fue la experiencia desarrollada por Atacama en diferentes áreas consideradas estratégicas para Catamarca.

Dusso puso en valor particularmente el recorrido de la región chilena en materia minera, hídrica y de desarrollo de la pequeña y mediana minería. En este sentido, consideró que existen experiencias que pueden ser tomadas como referencia para continuar fortaleciendo las capacidades de Catamarca.

La mirada planteada durante el panel apuntó así a aprovechar los aprendizajes y las características propias de cada territorio, entendiendo que la integración puede permitir compartir experiencias y generar nuevas posibilidades a partir de las fortalezas existentes a ambos lados de la cordillera.

"Mirar la cordillera como un espacio de integración"

Por su parte, Juan José Fonseca, representante de CORPROA Chile, planteó la necesidad de modificar la mirada sobre la cordillera y entenderla como un espacio de encuentro y articulación.

"La cordillera como un espacio de integración y no solamente como una frontera", fue el concepto central de su planteo. Fonseca señaló que las riquezas y potencialidades de Catamarca y Atacama presentan grandes similitudes y que, precisamente a partir de esas características, ambas regiones pueden complementarse mediante sus propias fortalezas.

La perspectiva planteada por el representante chileno pone el acento en una relación que busca superar la concepción de la cordillera como una separación territorial. En cambio, propone aprovechar las características compartidas y las capacidades diferenciadas para avanzar en una agenda de integración.

En ese esquema, Atacama puede asumir un papel estratégico para Catamarca. Fonseca sostuvo que la región chilena puede constituirse en la puerta de Catamarca hacia el Pacífico y hacia los mercados de Asia, destacando la ubicación estratégica de Atacama y el trabajo que se viene desarrollando para consolidar esa conexión.

La experiencia chilena en la búsqueda de inversiones

Fonseca también compartió durante el panel la experiencia de Atacama en materia de búsqueda de inversiones y construcción de una mayor visibilidad internacional.

Según explicó, ese proceso demandó años de trabajo sostenido. La estrategia desarrollada permitió que, en la actualidad, representantes de distintos países se acerquen a conocer directamente las oportunidades que ofrece la región. La experiencia fue presentada como un antecedente que puede ser observado en el marco del proceso de integración que se busca profundizar entre Catamarca y Atacama.

La construcción de visibilidad internacional, la búsqueda de inversiones y la generación de conexiones forman parte de una trayectoria que, de acuerdo con lo expresado por Fonseca, requirió continuidad en el tiempo para alcanzar los resultados actuales.

Catamarca y el creciente interés externo

En el mismo sentido, el representante de CORPROA Chile consideró que Catamarca también atraviesa un proceso de creciente interés externo. Fonseca sostuvo que la presencia de empresarios y representantes de distintos sectores en la provincia constituye una señal de las oportunidades que se están generando.

La observación se produjo en el marco de la Expo Catamarca 2026 y del Panel Binacional, donde la presencia de representantes de ambos países permitió poner en común distintas perspectivas sobre las posibilidades de integración y desarrollo.

De esta manera, el intercambio no estuvo limitado a las condiciones actuales de la conexión entre Catamarca y Atacama, sino que también abordó las posibilidades futuras vinculadas con inversiones, comercio exterior, logística y acceso a mercados internacionales.