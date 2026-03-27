Dusso llevó la agenda del federalismo productivo al Parlamento del Norte Grande

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, participó de la primera reunión del año de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, desarrollada en San Salvador de Jujuy. El encuentro reunió a vicegobernadores y vicegobernadoras de las diez provincias del NOA y NEA, con el objetivo de unificar reclamos regionales y consolidar un espacio de integración estratégica frente al complejo escenario económico nacional.

Durante su intervención, Dusso delineó una agenda centrada en la defensa del federalismo productivo y en la reactivación urgente de la obra pública, dos ejes que, según sostuvo, resultan fundamentales para evitar la profundización de las desigualdades entre las regiones del país.

El reclamo por la obra pública

Uno de los puntos más enfáticos del planteo del vicegobernador fue el referido al estado de la infraestructura y las consecuencias del desfinanciamiento. Dusso advirtió que la falta de inversión en obra pública impacta directamente en el desarrollo de las provincias del norte.

"No se puede abandonar la infraestructura en un país, porque es lo que hace al desarrollo y al progreso", afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de corregir las asimetrías regionales. En ese sentido, subrayó que las provincias del norte no deben quedar relegadas: "No queremos ser el último orejón del tarro".

El llamado a la unidad del bloque regional fue otro de los aspectos centrales de su intervención, al considerar que la articulación entre provincias es clave para sostener los reclamos en el ámbito nacional.

Minería

En el plano productivo, Dusso destacó el rol de la pequeña y mediana minería como un pilar histórico del desarrollo del interior. Señaló que este sector ha sido fundamental desde finales del siglo XIX y planteó la necesidad de avanzar en políticas específicas que fortalezcan su crecimiento.

Entre los conceptos principales de su exposición se destacan:

La minería como base económica de las provincias del norte

La necesidad de producir "más y mejores ideas"

El impulso de una política sectorial con compromiso y participación

Además, el vicegobernador propuso ampliar la participación social en la definición de políticas públicas, poniendo el foco en los sectores más vulnerables. "Es un buen momento para poner a participar a todos los actores, priorizando a quienes menos pueden", sostuvo.

Fortalecimiento institucional

La reunión estuvo encabezada por Carlos Silva Neder, presidente del Parlamento, junto al anfitrión Alberto Bernis. En ese marco, la Mesa Ejecutiva avanzó en la consolidación institucional del organismo mediante la firma del Decreto N° 12/26.

El documento ratifica la necesidad de establecer un cronograma de trabajo conjunto que garantice el funcionamiento regular del Parlamento y permita abordar los principales temas de interés federal.

Dentro de la agenda legislativa 2026, se definieron ejes estratégicos que orientarán el trabajo del bloque:

Crisis industrial: análisis del impacto de la caída de actividad en el NOA y NEA

análisis del impacto de la caída de actividad en el NOA y NEA Comercio exterior: seguimiento del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, previsto para mayo

seguimiento del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea, previsto para mayo Conectividad logística: impulso al Corredor Bioceánico

impulso al Corredor Bioceánico Definición de sedes itinerantes para las sesiones ordinarias

Estos puntos reflejan una agenda integral que articula desarrollo productivo, inserción internacional e infraestructura.

Integración y participación regional

El encuentro contó con la participación de representantes de distintas provincias, consolidando el carácter federal del espacio. Entre los presentes se destacaron:

Antonio Marocco

Teresita Madera (vía Zoom)

Carmen Delgado

Ernesto Toscano

Por Catamarca también participó el subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo.