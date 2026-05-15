El diputado de LLA contó cuánto pagó por el Tesla y los impuestos que le cobraron en Argentina

La aparición de una Tesla Cybertruck en el estacionamiento del Congreso de la Nación abrió un intenso debate político y social alrededor de la exposición de bienes de alto valor por parte de dirigentes públicos. El protagonista fue el diputado nacional jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quien salió públicamente a defender la adquisición del vehículo eléctrico valuado en aproximadamente USD 200.000 tras los costos finales e impuestos pagados en Argentina.

En declaraciones brindadas a Infobae al Regreso, el legislador negó cualquier irregularidad vinculada a su patrimonio, sostuvo que la camioneta está registrada a su nombre y afirmó que la operación fue realizada con fondos obtenidos a partir de su actividad privada y profesional.

La compra de la Cybertruck

Durante la entrevista, Quintar explicó que el vehículo fue adquirido en Estados Unidos a principios de año y detalló el impacto que tuvieron los impuestos y costos de importación en el valor final de la operación. "El precio en Estados Unidos fue de 126 mil dólares, pero con impuestos en Argentina rondó los 200 mil dólares", aseguró el diputado, quien además aclaró que la compra aparecerá en su próxima declaración jurada patrimonial.

El legislador insistió en que la adquisición no tiene elementos ocultos ni maniobras irregulares detrás. "No hay nada que ocultar", afirmó durante la entrevista radial. Entre los datos aportados por Quintar sobre la operación se destacan:

El vehículo fue comprado en Estados Unidos.

El valor inicial fue de USD 126.000.

El costo final en Argentina ascendió a aproximadamente USD 200.000.

La adquisición se concretó a principios de año.

El bien será incorporado en la próxima declaración jurada.

La presencia de la Cybertruck en el Congreso rápidamente generó repercusiones públicas debido al perfil del vehículo, considerado uno de los modelos más disruptivos y llamativos del mercado automotor internacional.

La defensa del diputado y el origen de los fondos

Frente a los cuestionamientos por el valor del vehículo, Quintar defendió tanto la legalidad de la compra como el origen de los recursos utilizados para concretarla.

"Trabajo desde los 14 años, tengo mi estudio jurídico hace 21 años. Si después de tanto laburo no te podés dar un gusto, estamos equivocados", expresó el diputado jujeño. En ese sentido, vinculó las críticas con una discusión más amplia sobre la percepción pública de la riqueza y el patrimonio de los dirigentes políticos. Según explicó, existe una tendencia social a sospechar automáticamente de los bienes exhibidos por funcionarios.

"Estamos acostumbrados a que un político ladrón se compre algo y no pueda demostrarlo. Yo trabajo y puedo demostrarlo", sostuvo. Quintar también relató aspectos personales vinculados con su afición por los vehículos y el automovilismo. "Soy deportista, amante de los fierros, corro en moto, corro en auto hace muchos años", explicó durante la entrevista.

El legislador señaló además que eligió la Cybertruck simplemente por afinidad personal con el modelo y remarcó que se trata de un vehículo que genera posiciones muy marcadas. "Es un auto polémico sobre todo por el gusto; hay gente que la ama y gente que no le gusta", afirmó.

El debate por la ostentación

Uno de los ejes centrales de la controversia giró en torno al contexto económico y político en el que se produjo la aparición del vehículo en el Congreso. Las críticas apuntaron especialmente a la exhibición de un bien de lujo en medio de medidas de austeridad y recortes presupuestarios impulsados desde el oficialismo.

Consultado específicamente sobre esa cuestión, Quintar rechazó las acusaciones de ostentación y consideró que la discusión forma parte de una disputa cultural más profunda.

"Esto es parte de la batalla cultural: hay que revalorizar la cultura del laburo", manifestó. El diputado también relativizó el valor simbólico del vehículo frente a otras adquisiciones de lujo. "No es una Ferrari de un millón de dólares, vale lo que valen dos camionetas Amarok", argumentó.

En esa línea, aseguró no compartir la idea de que la compra resulte inmoral. "Decir que es inmoral, no lo comparto", expresó.

Cómo llegó la camioneta al Congreso

Durante la entrevista, Quintar explicó además las circunstancias en las que el vehículo apareció en el estacionamiento del Congreso y detalló el recorrido posterior de la camioneta. Según relató, retiró la Cybertruck del puerto, realizó la verificación correspondiente y luego la dejó guardada en el Congreso. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a Jujuy en una grúa.

"La camioneta la retiré del puerto, la verifiqué y la guardé en el Congreso. Al día siguiente la mandé a Jujuy en una grúa porque no tengo patente y no me alcanza la batería para llegar", explicó.

La aclaración buscó responder a distintas especulaciones que circularon luego de que las imágenes de la camioneta comenzaran a difundirse públicamente.

La defensa de la electromovilidad y el vínculo con el litio

Otro de los puntos abordados por Quintar fue la elección de un vehículo eléctrico en lugar de uno tradicional. El diputado sostuvo que Tesla representa un cambio tecnológico importante dentro de la industria automotriz y vinculó la discusión con el desarrollo del litio en Jujuy.

"Tesla es disruptivo", aseguró. Además, indicó que muchas de las reacciones recibidas giraron alrededor de la discusión sobre los autos eléctricos y el futuro de la movilidad.

"Me escriben porque no les gusta lo eléctrico, otros dicen que es el futuro", relató. Finalmente, conectó la adquisición del vehículo con la actividad minera y energética de su provincia. "Vengo de una provincia donde producimos litio y estamos mostrando los beneficios de la electromovilidad", concluyó.