Echaron a funcionario de Economía tras admitir que no declaró siete propiedades en Miami

El secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, fue desplazado este domingo de su cargo en el Ministerio de Economía tras admitir que poseía siete departamentos en Miami que no había declarado ante la ARCA ni la Oficina Anticorrupción. La salida fue confirmada a TN por fuentes oficiales.

Días antes, el exfuncionario había reconocido la irregularidad y aseguró que estaba regularizando su situación. En declaraciones a Clarín, afirmó: "Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA".

Mientras desde la Casa Rosada señalaron que fue despedido, en el Ministerio de Economía sostuvieron que Frugoni decidió "dar un paso al costado" y que ya inició el proceso de regularización patrimonial.

Frugoni había asumido a comienzos de año en una secretaría clave del área económica, encargada de las licitaciones y concesiones de la obra pública financiada por el Estado nacional, además de la regulación del transporte.

Las propiedades que motivaron su salida fueron adquiridas entre 2020 y 2022 en Palm Beach, Estados Unidos, cuando era titular de AUSA, la empresa de autopistas porteñas, y participaba en proyectos de obra pública de la Jefatura de Gobierno, como el Paseo del Bajo. Al menos cinco de los inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado con valores de entre 215.000 y 216.000 dólares.

Las compras se realizaron a través de las sociedades Genova LLC y Waki LLC, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente, que tampoco fueron informadas ante las autoridades argentinas.

La omisión podría constituir un delito y ya derivó en denuncias penales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso. Ambas causas quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas, por presunto ocultamiento de un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.

Fuente: TN