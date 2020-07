El COE oficializaría hoy una mayor flexibilización de la cuarentena

Anoche, el COE ampliado se reunió para analizar la situación epidemiológica de la provincia y, en ese marco, definir si se puede avanzar con una mayor apertura del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que decretó el gobernador Raúl Jalil hasta el 20 de julio. Si bien no se emitió ninguna resolución respecto de la habilitación de nuevas actividades, en el encuentro, las autoridades provinciales se mostraron a favor de las peticiones realizadas por diferentes sectores para que se habiliten nuevas actividades.

Esta mayor flexibilización correría a partir del próximo viernes, pero estará sujeta a que no se dé un brote importante de casos, como sucedió hace poco más de una semana atrás. Si bien las autoridades sanitarias son prudentes, creen que el brote de Covid-19 registrado a partir del primer caso detectado en la provincia estaría controlado, aunque esperarán los datos de las próximas horas. Por lo pronto, el informe de anoche del COE volvió a arrojar que no se registró ningún caso nuevo de coronavirus.

Uno de los sectores que había solicitado con urgencia la reapertura fue el comercio, actividad que estaría incluída en el marco de la flexibilización del ASPO. Además, el COE analizaría avanzar con un pedido solicitado por la Unión Comercial de Catamarca, de modificar el horario de apertura de lo centros comerciales que, en su momento, estaban habilitados para funcionar de 8 a 18 y ahora podrían abrir de 10 a 20.

También estarían incluídas en la flexibilización la obra privada, los auxiliares de la salud (Kinesiología, por ejemplo) y las profesiones liberales (contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, etcétera).



Reapertura en FME

El COE de Fray Mamerto Esquiú informó que, a partir de hoy, se extenderán las actividades exceptuadas del ASPO en ese departamento. Esta ampliación comprende a la obra pública y la privada; comercios de indumentaria, peluquería, librerías y otros rubros comerciales; consultorios médicos, kinesólogos, odóntologos y afines; estudios de profesiones liberales/independientes y, por último, contructores, albañiles, jardineros, pileteros, herreros, electricistas, empleadas doméstica y oficios relacionados.