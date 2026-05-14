Raúl Jalil y Peter Lamelas avanzan en la cooperación entre Catamarca y Estados Unidos

El gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro con el Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, con el objetivo de abordar la realidad de Catamarca y explorar oportunidades de cooperación entre la provincia y el país norteamericano. Durante la reunión, se desarrolló una agenda de diálogo bilateral e intercambio institucional, donde se compartieron diversas perspectivas sobre el desarrollo productivo y las posibilidades de inversión en minería.

Fortalecimiento de vínculos y cooperación

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación y entendimiento. Se destacó la necesidad de promover instancias de trabajo conjunto que permitan potenciar las oportunidades de desarrollo para Catamarca, subrayando la colaboración como eje estratégico para el crecimiento provincial.

Invitación a conocer Catamarca

En un gesto que refuerza la relación bilateral, el Gobernador Jalil invitó al Embajador Lamelas a visitar Catamarca, con el fin de que pueda conocer en persona el potencial productivo, cultural y turístico de la provincia, reafirmando el compromiso de abrir nuevas vías de cooperación e inversión.