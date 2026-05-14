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Diálogo bilateral

Raúl Jalil y Peter Lamelas avanzan en la cooperación entre Catamarca y Estados Unidos

El gobernador catamarqueño recibió al embajador estadounidense en Argentina para fortalecer la inversión y el desarrollo productivo de la provincia.

14 Mayo de 2026 21.29

El gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro con el Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, con el objetivo de abordar la realidad de Catamarca y explorar oportunidades de cooperación entre la provincia y el país norteamericano. Durante la reunión, se desarrolló una agenda de diálogo bilateral e intercambio institucional, donde se compartieron diversas perspectivas sobre el desarrollo productivo y las posibilidades de inversión en minería.

Fortalecimiento de vínculos y cooperación

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación y entendimiento. Se destacó la necesidad de promover instancias de trabajo conjunto que permitan potenciar las oportunidades de desarrollo para Catamarca, subrayando la colaboración como eje estratégico para el crecimiento provincial.

Invitación a conocer Catamarca

En un gesto que refuerza la relación bilateral, el Gobernador Jalil invitó al Embajador Lamelas a visitar Catamarca, con el fin de que pueda conocer en persona el potencial productivo, cultural y turístico de la provincia, reafirmando el compromiso de abrir nuevas vías de cooperación e inversión.

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Catamarca Estados Unidos Peter Lamelas Raúl Jalil

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