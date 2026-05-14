Tensión en un acto de Axel Kicillof: el kirchnerismo le reclamó por "Cristina libre"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la clase inaugural del curso de Formación Política, un evento que no solo marcó el inicio de un programa de capacitación, sino que también evidenció la tensión interna existente con sectores del kirchnerismo duro, como La Cámpora.

Al iniciar su discurso, un joven se levantó entre el público y le reclamó a Kicillof que se pronunciara sobre la situación de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. El mismo participante desplegó un cartel con la leyenda "Cristina libre", generando un momento de alta emotividad en la sala.

En respuesta, los seguidores del gobernador gritaron "Axel presidente", ante lo cual Kicillof respondió entre sonrisas que para alcanzar esa meta se necesita "transformar a la Justicia y también a nuestro país". Además, señaló que este proceso se está llevando a cabo "en una nueva gestión del PJ bonaerense", actualmente encabezada por él, lo que fue acompañado por silbidos hacia Máximo Kirchner, a lo que el mandatario respondió con un calmado "Está bien compañeros", buscando apaciguar la evidente tensión.

Diversidad y magnitud del programa

El evento contó con la presencia de importantes figuras del Partido Justicialista y del gobierno provincial, incluyendo:

Julio Alak , intendente de La Plata y secretario del Instituto de Capacitación Política (IPC)

, intendente de La Plata y secretario del Instituto de Capacitación Política (IPC) Miembros del PJ bonaerense

Mandatarios municipales

Exfuncionarios

Ministros del actual gabinete bonaerense

Kicillof destacó la diversidad geográfica y partidaria del programa, que consta de 16 clases, subrayando el número de inscriptos y la pluralidad:

18.000 participantes

Diversidad geográfica y partidaria

Pluralismo en orientación política y edades

Enfatizó que nunca había dado una clase inaugural para un público de tal magnitud, interpretando la concurrencia no solo como un logro administrativo, sino como una señal política de profundo compromiso e interés por parte de los inscriptos.

Ejes del discurso y marco ideológico

Kicillof centró su exposición en la necesidad de comprender la realidad y transformar la educación, en línea con la tradición peronista:

La situación económica global , mencionada como referencia de análisis

, mencionada como referencia de análisis Crítica a la "teoría del derrame" , base del plan económico de la presidencia de Javier Milei, implementado por el ministro de Economía Luis Caputo

, base del plan económico de la presidencia de Javier Milei, implementado por el ministro de Economía Comentario irónico hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Me sale decir cascada, pero bueno..."

El gobernador planteó que entender la economía y la educación es indispensable para un proceso de transformación profunda, dejando claro que su enfoque político se orienta hacia la planificación y el análisis estructurado de los problemas sociales y económicos.

Reconocimiento y proyección política de Julio Alak

Previamente al discurso de Kicillof, Julio Alak expresó su agradecimiento por la gestión provincial y destacó la labor del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Asimismo, Alak hizo explícito su rechazo a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, alineándose con los reclamos expresados por los asistentes y señalando que, como reza una de las marchas oficialistas, "juntos unidos triunfaremos". Finalizó con un mensaje de proyección política: "Vamo a volver a ser Gobierno", anticipando la intención de consolidar el liderazgo del PJ bonaerense de cara a futuros escenarios electorales.