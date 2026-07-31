Visita de León XV a la Argentina: Milei recibe las cartas credenciales del nuncio

El presidente Javier Milei recibirá este viernes las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, en un acto que se desarrollará en la Casa Rosada y que representa el inicio formal de la misión diplomática del representante del Papa León XIV en la Argentina.

La ceremonia está prevista para las 15.00, en el Salón Blanco del Palacio de Gobierno, donde el mandatario encabezará el protocolo de recepción de las credenciales que acreditan oficialmente al diplomático como representante de la Santa Sede ante el Estado argentino.

La llegada del nuncio apostólico abre una nueva etapa en la relación institucional entre la Iglesia y el Gobierno nacional y, de acuerdo con la información difundida, comienza a delinear el escenario para una eventual visita del Papa León XIV al país.

Intensa actividad diplomática

La recepción del representante de la Santa Sede formará parte de una agenda de carácter internacional que el Presidente desarrollará durante la jornada en la Casa Rosada.

Además de recibir las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Wallace Banach, Milei hará lo propio con los nuevos embajadores de la República Federal de Alemania y de la República de Corea. En ese marco, presentarán sus credenciales:

Michael Wallace Banach , nuncio apostólico de la Santa Sede .

, nuncio apostólico de la . Catalina Cullas , embajadora de la República Federal de Alemania .

, embajadora de la . Lee Chong Hwa, embajador de la República de Corea.

La actividad protocolar tendrá lugar luego de otras dos reuniones previstas en la agenda presidencial.

En primer término, el mandatario argentino mantendrá una reunión bilateral con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung. Posteriormente participará de la presentación del proyecto RIGI de Pampa Energía, actividad que se desarrollará junto al presidente de la compañía, Marcelo Mindlin, en el Salón de la Ciencia.

El inicio de una nueva misión diplomática

La llegada de Michael Wallace Banach representa el comienzo de una nueva misión diplomática de la Santa Sede en la Argentina. Su presencia en el país adquiere especial relevancia debido a la expectativa generada en torno a una eventual visita del Papa León XIV, posibilidad que comienza a tomar forma con el inicio de la representación oficial del nuevo nuncio.

La acreditación mediante la entrega de las cartas credenciales constituye el acto formal que habilita al representante pontificio a ejercer sus funciones diplomáticas ante el Gobierno argentino.

En este contexto, la designación del nuevo enviado de la Santa Sede es presentada como el inicio de una etapa de trabajo institucional entre ambas partes.

Las credenciales ya habían sido recibidas por la Cancillería

Días antes de la ceremonia prevista en la Casa Rosada, las copias de las cartas credenciales fueron recibidas por el canciller Pablo Quirno, quien informó sobre ese encuentro a través de sus redes sociales.

En ese mensaje expresó: "Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del Papa León XIV como representante ante nuestro país".

El funcionario también destacó el significado institucional de la llegada del nuevo representante pontificio y señaló que su designación abre una nueva instancia en la relación entre ambas instituciones.

En ese sentido manifestó: "Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos".

La expectativa por una futura visita del Papa León XIV

La presencia del nuevo nuncio apostólico en la Argentina constituye un paso relevante dentro del vínculo diplomático entre la Santa Sede y el Estado argentino. De acuerdo con la información difundida, el inicio de esta misión estará marcado por la expectativa de una eventual visita del Papa León XIV al país.

En ese escenario, la recepción oficial de las cartas credenciales en la Casa Rosada representa un acto de alto contenido institucional, ya que formaliza el comienzo de la representación diplomática del nuevo enviado pontificio y acompaña una etapa de fortalecimiento de los vínculos entre ambas partes.

Mientras el Gobierno nacional desarrolla una agenda internacional que incluye reuniones bilaterales y la acreditación de nuevos representantes diplomáticos, la llegada de Michael Wallace Banach se convierte en uno de los principales acontecimientos del día por su relevancia en las relaciones entre la Argentina y la Santa Sede y por las expectativas que genera respecto de una futura visita papal.