El enojo de Javier Milei en un programa de televisión: "Me traicionaron"

Un momento más que incómodo se vivió en el programa "+Noticias" por el canal LN+, con la conducción de María Laura Santillán, cuando el invitado, el libertario Javier Milei, se enojó porque la conductora quiso sumar a la senadora radical Carolina Losada a la entrevista que le estaba haciendo.

"Me traicionaron, esto no era lo pactado", lanzó Milei, quien llevó de regalo su último libro, en el que elogia a Losada por lo que la conductora creyó que era un buen gesto sumarla al diálogo. El político dijo que no sabe si volverá al programa en otro momento, se negó a hablar con Losada y trató de "embusteros" a los productores del espacio.

"Si yo determino determinadas condiciones para venir y no cumplen, no me pueden mentir", dijo.

Milei se emperró en castigar al programa y la producción. Miralo en el video abajo: