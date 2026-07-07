El FBI y fiscales federales avanzan sobre las operaciones financieras de la AFA en EE.UU.

En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) iniciaron una nueva etapa de una investigación preliminar centrada en las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dentro del sistema financiero estadounidense. Según confirmaron a LA NACION dos fuentes con conocimiento directo de los hechos, el Departamento de Justicia comenzó a tomar testimonios con el objetivo de comprender cómo operó la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia en ese país, de qué manera canalizó cientos de millones de dólares y si parte de esas operaciones pudo haber dado lugar a delitos bajo jurisdicción de Estados Unidos.

La investigación busca reconstruir el funcionamiento de las estructuras utilizadas para administrar los fondos vinculados con contratos comerciales internacionales de la AFA y determinar si determinadas operaciones podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Declaraciones y primeros testimonios

Una de las reuniones ya realizadas tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni. De acuerdo con la reconstrucción realizada por LA NACION, el encuentro se desarrolló la semana pasada mediante una plataforma de videoconferencia similar a Zoom y se extendió durante tres horas.

Participaron fiscales federales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, quienes procuran reunir información de personas con conocimiento directo sobre las operaciones desarrolladas durante la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC.

Tofoni optó por no confirmar ni desmentir la realización de esa reunión reservada desde Miami. Sin embargo, según pudo reconstruir ese medio, los investigadores buscan obtener testimonios que permitan comprender el funcionamiento de la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales de la entidad en el exterior.

Posibles convocatorias a exfuncionarios

Dentro de las líneas de trabajo abiertas por el Departamento de Justicia también figura la posibilidad de convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei.

Los investigadores analizan citar a quienes hayan tenido acceso a información considerada sensible sobre la AFA o que hubieran intervenido, controlado o supervisado las operaciones desarrolladas por la entidad durante los últimos años.

El objetivo de esas posibles convocatorias sería ampliar el volumen de información disponible para reconstruir el circuito financiero bajo análisis.

Los fiscales a cargo de la investigación

La investigación preliminar comenzó a gestarse durante 2025 y quedó bajo la responsabilidad de tres fiscales federales. Según había revelado LA NACION a fines de mayo, los funcionarios que encabezan la pesquisa son:

Patrick Gushue , integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y director del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.

, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y director del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Christopher Ting , incorporado recientemente al Departamento de Justicia luego de desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, con participación previa en investigaciones vinculadas con delitos financieros.

, incorporado recientemente al Departamento de Justicia luego de desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, con participación previa en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Michael Berger, abogado litigante senior de la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida, quien intervino, entre otros casos, en el proceso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavado de activos en Miami.

Los tres fiscales concentran parte de su trabajo en las actividades desarrolladas por TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumió como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales firmados por la AFA con patrocinadores y otras compañías.

El recorrido de los fondos

Uno de los principales objetivos de la investigación consiste en reconstruir el recorrido del dinero administrado por el productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense. Es así que se consultó formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa, la cual podría incluir requerimientos de documentación a entidades bancarias y empresas, además de entrevistas con personas que posean conocimiento directo o indirecto sobre las operaciones analizadas. Al cierre de esa edición no había obtenido respuesta.

Mientras tanto, desde la AFA comenzaron a desarrollar acciones en Estados Unidos. El denominado embajador de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, junto al penalista argentino Mariano Lizardo, participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Interamerican Institute for Democracy en Miami.

Durante ese encuentro reclamaron respeto por el principio de presunción de inocencia. Regalado sostuvo que "las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad".

Las cuentas de TourProdEnter LLC

La documentación obtenida y analizada por LA NACION durante los últimos meses señala que Erica Gillette y Javier Faroni, exlegislador bonaerense del Frente Renovador, movilizaron al menos cientos de millones de dólares mediante cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses. Las entidades mencionadas son:

Citibank.

Synovus.

Bank of America.

JP Morgan.

PNC Bank.

A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA.

Según los registros bancarios analizados por ese diario, únicamente una parte de esos fondos puede asociarse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad presidida por Claudio Tapia.

+ Además, la documentación indica que 57 millones de dólares fueron distribuidos entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de los registros relevados.

Entre esas operaciones aparecen transferencias por decenas de millones de dólares hacia sociedades que, según la documentación analizada, no registran una contraprestación identificable y eran controladas por personas que, conforme a registros oficiales consultados por ese medio, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires.

También figuran pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Pablo Toviggino y su familia, SOMA SRL y Cabello SRL, además de transferencias hacia la pareja del dirigente y hacia integrantes de la familia de un supuesto "guía espiritual" de la selección argentina.

El antecedente de 2024

El interés de las autoridades estadounidenses por las operaciones financieras de la AFA tuvo un antecedente varios meses antes del inicio de la actual investigación preliminar. En septiembre de 2024 el Ministerio de Seguridad, entonces encabezado por Patricia Bullrich, transmitió información a funcionarios estadounidenses sobre posibles focos de riesgo relacionados con la entidad deportiva.

La comunicación se produjo luego de una reunión mantenida con Guillermo Tofoni, quien promovió los procedimientos judiciales de discovery que permitieron acceder a información bancaria sobre TourProdEnter LLC que, de otro modo, habría permanecido bajo reserva.

En ese momento, los agentes del FBI concluyeron que el conflicto existente entre Tofoni, Claudio Tapia y la AFA no presentaba elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación criminal en Estados Unidos.

Ese escenario, según la reconstrucción publicada por LA NACION, comenzó a modificarse después de que el medio revelara, desde fines de diciembre pasado, una serie de operaciones financieras, bancarias y societarias con eje en el estado de Florida.

Contratos internacionales bajo análisis

La investigación periodística citada sostiene que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de empresas multinacionales. Entre los ingresos mencionados figuran:

Adidas: 60 millones de dólares.

60 millones de dólares. Warner: 40 millones de dólares.

Estas operaciones se realizaron durante un período en el que Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y coexistían múltiples cotizaciones del dólar.

De acuerdo con el contrato mencionado vigente hasta diciembre de este año, TourProdEnter LLC percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos, durante los últimos cuatro años. Además, la empresa cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.

Toda esa documentación integra actualmente el conjunto de elementos que analizan el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal bajo jurisdicción estadounidense sobre las operaciones financieras vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino.