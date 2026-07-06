Jésica Cirio recibió casi US$700 mil y más de $70 millones de casas de juego y gimnasios

La modelo y conductora Jésica Cirio recibió casi 700 mil dólares y más de 70 millones de pesos provenientes de una empresa de gimnasios y de firmas vinculadas a la actividad del juego, de acuerdo con el informe patrimonial elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

La documentación fue incorporada a la investigación judicial que atraviesa su ex esposo, Martín Insaurralde, y constituye uno de los elementos que la Justicia analiza dentro de las actuaciones vinculadas al patrimonio de la modelo y conductora.

El informe detalla ingresos registrados durante distintos períodos y precisa tanto el origen de los fondos como las empresas que efectuaron las transferencias y pagos, información que ahora forma parte del expediente judicial.

Transferencias desde Zumba Fitness LLC

Según el informe patrimonial, todos los ingresos provenientes de la empresa Zumba Fitness LLC, con sede en Miami, alcanzaron un valor total de 693.000 dólares, transferidos entre los años 2016 y 2023. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, Jésica Cirio representaba a esa firma en la Argentina y desarrollaba tareas como conductora y modelo, realizando distintas acciones para la empresa.

El detalle patrimonial también indica que durante el año 2017 la modelo percibió 234.009 dólares provenientes exclusivamente de esa compañía, constituyéndose en el año de mayor ingreso dentro del período consignado en el informe. La información incluida en el expediente identifica esas transferencias como parte de la relación comercial mantenida entre Cirio y la empresa con base en Miami durante los años comprendidos entre 2016 y 2023.

Más de $71 millones de empresas del sector del juego

El informe también incorpora pagos efectuados por empresas nacionales vinculadas a la actividad del juego. Entre ellas figuran Desarrollos Turísticos Victoria S.A., vinculada al Hotel Termas Victoria, y Casino de Victoria S.A., ambas pertenecientes al empresario Daniel Mautone, además del Hipódromo Argentino de Palermo.

De acuerdo con la documentación patrimonial, esas firmas abonaron a Jésica Cirio un total de 71 millones de pesos entre los años 2021 y 2023.

Los pagos fueron realizados mediante facturas mensuales, cuyos importes oscilaron entre 1.210.000 pesos y 1.512.500 pesos, según consta en el informe incorporado a la investigación. La información forma parte del análisis patrimonial que desarrolla la Justicia para establecer las características de esos ingresos y su relación con las actividades declaradas.

La condición de Persona Expuesta Políticamente

Otra de las cuestiones señaladas por la Justicia respecto de Jésica Cirio es su consideración como Persona Expuesta Políticamente (PEP). Esa condición responde a que fue esposa de un funcionario público que ocupó cargos de alta jerarquía, tanto como intendente de Lomas de Zamora como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, la querella de la causa procura determinar si los pagos recibidos corresponden efectivamente a retribuciones por servicios comerciales legítimos, como acciones publicitarias, o si, por el contrario, podrían tratarse de retornos encubiertos destinados a Martín Insaurralde.

Ese análisis integra una de las líneas de investigación abiertas dentro del expediente judicial.

La situación procesal de Cirio

Hasta el momento, Jésica Cirio se encuentra imputada en la causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, la Justicia busca establecer si la modelo participó en maniobras de blanqueo de activos y si el incremento de su patrimonio se ajusta a parámetros de legalidad.

Las averiguaciones comprenden distintas medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial y el origen de los bienes incorporados durante los años analizados.

Allanamientos y peritaje del teléfono celular

Como parte de la investigación, la Justicia realizó allanamientos en propiedades de Jésica Cirio con el objetivo de rastrear documentación y dinero.

Las diligencias apuntan a determinar la forma en que fueron adquiridos sus inmuebles y sus bienes personales, información que también forma parte del expediente. En paralelo, la modelo entregó su teléfono celular, que actualmente está siendo sometido a peritajes.

La entrega se concretó luego de que Cirio pusiera a disposición el dispositivo y las claves correspondientes ante Gendarmería, fuerza que estableció la custodia del equipo para el desarrollo de las pericias ordenadas por la Justicia.

Los videos incorporados a la investigación

La entrega del teléfono celular se produjo después de que, semanas atrás, se difundieran videos en los que se observa a Jésica Cirio mostrar y grabar fajos de dólares. Según la información incorporada al expediente, esos billetes se encontraban guardados en bolsas plásticas y escondidos dentro del vestidor que tenía en una de sus viviendas.

La existencia de ese material audiovisual se suma al conjunto de elementos que forman parte del contexto de la investigación en curso y motivó una de las medidas de prueba adoptadas por la Justicia mediante el peritaje del dispositivo entregado por la modelo.