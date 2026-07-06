La Rioja autorizó un permiso especial para que los empleados públicos vean a Argentina

La expectativa por el encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Egipto, correspondiente al Mundial de Fútbol 2026, continúa generando decisiones en distintas provincias del país. En ese marco, el Gobierno de La Rioja confirmó que este martes 7 de julio otorgará un permiso especial al personal de la Administración Pública Provincial para que pueda seguir las alternativas del compromiso del equipo nacional.

La medida fue informada oficialmente por el Ejecutivo riojano y establece un esquema especial para la jornada laboral, con el objetivo de permitir que los trabajadores estatales acompañen el partido de la Selección durante el horario previsto para el encuentro.

De esta manera, La Rioja se suma a otras disposiciones impulsadas por organismos públicos en distintos puntos del país en el contexto de la participación del seleccionado argentino en la Copa del Mundo.

Cómo será el permiso

Según la disposición oficial, el permiso especial tendrá vigencia desde las 11:30 hasta las 18:00 de este martes 7 de julio. Durante esa franja horaria, el personal de la Administración Pública Provincial podrá seguir el partido que disputará el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Desde el Gobierno provincial también se aclaró que la medida posee un alcance específico y que las tareas habituales volverán a desarrollarse una vez concluido el permiso establecido para esa jornada.

Los principales aspectos de la disposición son los siguientes:

Vigencia del permiso: martes 7 de julio.

martes 7 de julio. Horario: desde las 11:30 hasta las 18:00.

desde las 11:30 hasta las 18:00. Alcance: personal de la Administración Pública Provincial.

personal de la Administración Pública Provincial. Reanudación de actividades: a partir de las 18:00, con normalidad en todas las dependencias públicas.

El Ejecutivo precisó que, finalizado el período autorizado, todas las reparticiones retomarán su funcionamiento habitual.

Tucumán fue un paso más allá y decretó asueto

La medida anunciada por La Rioja guarda relación con otra resolución adoptada previamente por el Gobierno de Tucumán.En esa provincia, el Ejecutivo informó que este martes habrá asueto administrativo, alcanzando tanto a las reparticiones públicas como a las escuelas.

Según lo anunciado, la actividad cesará desde las 12 del mediodía, permitiendo que trabajadores, docentes y estudiantes puedan seguir el encuentro entre Argentina y Egipto. De esta manera, Tucumán optó por una decisión de mayor alcance que la implementada en La Rioja, ya que comprende también al sistema educativo provincial.

Ambas disposiciones reflejan la expectativa generada por el desempeño del seleccionado argentino en la Copa del Mundo y el interés por acompañar al equipo nacional durante una instancia decisiva del torneo.

En Catamarca todavía no existe una definición

Mientras distintas provincias comenzaron a comunicar medidas relacionadas con el partido del seleccionado argentino, en Catamarca todavía no existe una decisión oficial.

A pocas horas del encuentro entre Argentina y Egipto, continúan las consultas realizadas por padres y directivos respecto de la posibilidad de que el Gobierno provincial o el Ministerio de Educación adopten alguna disposición especial para la jornada. Hasta el momento, sin embargo, no se informó ninguna resolución oficial que modifique el funcionamiento habitual de la Administración Pública o del sistema educativo provincial.

La ausencia de definiciones mantiene la expectativa entre quienes aguardan conocer si habrá alguna medida similar a las ya anunciadas por otras jurisdicciones.

La expectativa crece de cara al partido

Con el seleccionado argentino preparándose para afrontar un nuevo compromiso en el Mundial 2026, distintas provincias comenzaron a adoptar decisiones vinculadas con el desarrollo del encuentro.

La Rioja resolvió otorgar un permiso especial al personal de la Administración Pública Provincial entre las 11:30 y las 18:00, estableciendo además que las actividades se reanudarán normalmente una vez finalizado ese período.

La medida se suma al asueto dispuesto por Tucumán para reparticiones públicas y establecimientos educativos desde las 12 del mediodía, mientras en Catamarca aún no existe una determinación oficial pese a las consultas realizadas por integrantes de la comunidad educativa.

Así, la cercanía del partido entre Argentina y Egipto continúa generando expectativas no solo en el plano deportivo, sino también en la organización de la actividad pública en distintas provincias del país.