La Libertad Avanza prepara una foto política de relanzamiento en Tucumán

Una delegación importante de los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza viajará a San Miguel de Tucumán para participar del acto por el 9 de julio que encabezará el presidente Javier Milei. La convocatoria reunirá a representantes del oficialismo parlamentario en una fecha central para la agenda institucional y política del Gobierno.

La presencia de legisladores nacionales formará parte de una imagen que incluirá también a todo el Gabinete. La denominada foto en Tucumán tiene como objetivo expresar el relanzamiento de la gestión en una nueva etapa, luego de un período atravesado por la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Según la información disponible, la salida de Adorni estuvo precedida por un escándalo político que mantuvo al Gobierno en el centro de la escena durante meses y que afectó la imagen de la administración. En ese contexto, la participación de las principales figuras del oficialismo legislativo busca acompañar el inicio de una nueva fase de gestión.

Los nombres confirmados en Diputados y Senado

Desde la Cámara baja ya están confirmados varios de los principales referentes del bloque libertario. Entre ellos se encuentran el presidente del cuerpo, Martín Menem, y el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni.

La representación de diputados nacionales también incluirá a:

Mariano Campero .

. Eliana Bruno .

. María Gabriela Flores .

. Bárbara Andreussi .

. Adrián Brizuela.

En el Senado, la delegación estará encabezada por la titular de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, y por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

Además, también asistirían otros representantes legislativos nacionales, entre ellos los salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, junto con el formoseño Francisco Paoltroni.

La conformación de la delegación muestra una convocatoria amplia dentro del espacio legislativo de La Libertad Avanza, con la participación de integrantes de ambas cámaras del Congreso y referentes provenientes de distintas provincias.

Tucumán, escenario de la celebración por la Independencia

El acto por los 210 años de la Independencia argentina será organizado por la gobernación tucumana, a cargo de Osvaldo Jaldo. La provincia será el punto de encuentro para la actividad oficial encabezada por Javier Milei, con la participación del Gobierno nacional y sus representantes parlamentarios.

Las celebraciones comenzarán en la noche del 8 de julio, en la víspera del aniversario patrio. Desde las 20 horas, están previstas actividades en las inmediaciones de la Casa de Tucumán, con shows artísticos y propuestas culturales destinadas a acompañar la jornada previa.

Uno de los momentos centrales de la programación será la "vigilia patria en la Casa Histórica" de la capital provincial. Esta actividad dará inicio a los festejos que continuarán con el acto del 9 de julio y que tendrán como escenario a Tucumán, provincia vinculada históricamente con la declaración de la Independencia argentina.

Una nueva etapa para la gestión libertaria

La presencia del Presidente, el Gabinete y una representación significativa del Congreso configura una instancia política que el oficialismo plantea como un relanzamiento de la gestión. La convocatoria en Tucumán reunirá en un mismo escenario a las principales estructuras del Ejecutivo y del bloque legislativo de La Libertad Avanza.

El encuentro se producirá luego de la etapa marcada por la situación que involucró a Manuel Adorni y su salida de la Jefatura de Gabinete, un episodio que tuvo impacto político y que mantuvo al Gobierno en una situación de exposición durante meses.

Con la participación confirmada de dirigentes como Martín Menem, Gabriel Bornoroni, Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala, además de los legisladores nacionales que integrarán la delegación, el acto por el 9 de julio se convertirá en el punto de reunión de los principales representantes del oficialismo en una fecha de relevancia nacional.

La jornada en San Miguel de Tucumán combinará la conmemoración de los 210 años de la Independencia argentina con una señal política vinculada al inicio de una nueva etapa para la administración de Javier Milei.