El Gobierno admitió el desvío de fondos de obras viales para "lograr el equilibrio fiscal"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el Gobierno destina parte de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) a una finalidad distinta de la construcción y el mantenimiento de las rutas nacionales: contribuir al "lograr el equilibrio fiscal".

La definición adquiere relevancia porque el SisVial es un fondo fiduciario que debería utilizarse específicamente para financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Durante una visita a La Pampa, provincia de la que es oriundo, Ravier reconoció que no podía precisar qué proporción de lo recaudado se destina efectivamente al mantenimiento de las rutas.

"Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos", admitió el funcionario durante una entrevista con El Diario de La Pampa.

La explicación oficial establece así una división sobre los recursos provenientes de esos impuestos: una parte llega a Vialidad y otra queda bajo disposición del Ministerio de Economía dentro de la estrategia de equilibrio fiscal.

Ravier también planteó que para determinar la magnitud exacta de esa utilización sería necesario revisar los números. "Habría que ver el número ahí, ¿no?", señaló, antes de describir el funcionamiento territorial de Vialidad Nacional.

Según explicó, el organismo cuenta en cada provincia con una representación y una oficina integrada por profesionales que realizan tareas de mantenimiento en las rutas.

El argumento de la Ruta 5

En la misma entrevista, el vocero presidencial rechazó la idea de que los recursos del impuesto no estén llegando, al menos parcialmente, al mantenimiento vial.

"Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas", sostuvo Ravier. Como argumento, mencionó su propia experiencia con la Ruta 5, que utiliza durante sus desplazamientos.

"Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor", afirmó.

La declaración fue formulada antes de su participación en el lanzamiento de la Escuela de Formación Política de La Libertad Avanza (LLA), en Santa Rosa.

El planteo del vocero se inscribe en una discusión más amplia sobre la relación entre los recursos que ingresan al SisVial, el dinero que efectivamente se aplica a obras y la decisión del Gobierno de mantener una parte de esos fondos dentro del esquema financiero orientado al equilibrio fiscal.

Un fideicomiso con destino legal específico

La operatoria tiene como epicentro al SisVial, un fideicomiso que recibe una porción del impuesto a los combustibles líquidos. El objetivo legal del fondo es específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.

La estructura tiene dos actores centrales:

El Ministerio de Economía: es la autoridad de aplicación del SisVial.

es la autoridad de aplicación del SisVial. El Banco Nación: actúa como fiduciario y opera una cuenta corriente especial del fideicomiso.

En esa cuenta ingresa y de ella sale cada peso destinado, en teoría, a las rutas.

La obligación de utilizar lo recaudado por el SisVial en obras viales es presentada como taxativa. Sin embargo, desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del fondo alcanza el 73,8%.

Los datos permiten observar la evolución año por año y muestran una utilización de los recursos muy inferior a lo recaudado.

La evolución de la subejecución

Durante 2024, el primer año considerado desde la llegada de Milei al Gobierno, el SisVial recaudó $360.238 millones, pero solamente ejecutó $40.668 millones. Esto representa una ejecución del 11,3% de los recursos.

En 2025, el nivel de ejecución aumentó hasta el 39%. Ese año ingresaron $692.514 millones y se aplicaron $270.592 millones. Se trató, además, de un año electoral y de máxima confrontación legislativa.

La tendencia volvió a caer durante los primeros meses de 2026. Entre enero y mayo se recaudaron $450.500 millones, de los cuales se ejecutaron $83.144 millones, equivalentes al 18,5%.

El acumulado del período arroja:

$1.503.252 millones recaudados.

$394.406 millones ejecutados.

73,8% de subejecución.

Más de $1 billón sin aplicar a obras viales.

La comparación entre los ingresos y los desembolsos muestra la dimensión del desfasaje: mientras el fideicomiso recibió más de un billón y medio de pesos, menos de cuatrocientos mil millones fueron ejecutados para el destino previsto.

Más de un billón de pesos fuera de las obras

La reconstrucción contable del período analizado muestra otro dato central. Para fines de mayo de este año, el fideicomiso mantenía más de $1 billón en inversiones financieras, entre ellas plazos fijos y títulos públicos.

El resultado al cierre de mayo permite desagregar los recursos que no habían llegado al asfalto. Por un lado, había $1.001.018 millones en inversiones financieras. A esa suma se agregaban $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.

En conjunto, el monto alcanzaba $1.038.779 millones.

Es decir, mientras el destino legal del SisVial está vinculado con la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial, más de un billón de pesos permanecía colocado en instrumentos financieros o inmovilizado en una cuenta corriente al cierre del período analizado.

La magnitud potencial de las obras

La dimensión de los fondos retenidos también fue traducida a kilómetros de rutas.

Un economista abocado a asuntos públicos consultado por LA NACION estimó, tomando como referencia el costo por kilómetro surgido de la licitación 14/26 de Vialidad Nacional, que con el dinero que el SisVial mantiene en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial durante lo que va del gobierno de Milei.

La estimación fue acompañada por una precisión: los números son aproximativos. Pero el economista agregó una consideración sobre las consecuencias humanas que pueden estar detrás de esas cifras: "atrás de los números hay gente que muere en las rutas".

El cálculo ubica el volumen potencial de intervención en una escala particularmente significativa: esos entre 20.000 y 25.000 kilómetros equivaldrían a casi dos tercios de la red vial nacional.

Una tensión entre el equilibrio fiscal y el destino del fondo

Los números y las declaraciones oficiales exponen el eje de la discusión: por un lado, el Gobierno sostiene la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal frente a una situación que Ravier calificó como "muy compleja" y, por otro, existe un fideicomiso cuya finalidad legal está específicamente asociada con las obras viales.

Ravier reconoció que el Ministerio de Economía dispone de una parte de los recursos recaudados por esos impuestos para contribuir al equilibrio fiscal. Al mismo tiempo, defendió que las rutas continúan recibiendo mantenimiento y señaló como referencia concreta el estado actual de la Ruta 5.

La información contable reconstruida sobre el SisVial aporta otra dimensión: de los $1.503.252 millones recaudados, solamente $394.406 millones fueron ejecutados en el período considerado. Para fines de mayo, $1.038.779 millones no habían llegado al asfalto, ya fuera porque estaban colocados en inversiones financieras o porque permanecían inmovilizados en una cuenta corriente.

Así, el debate queda planteado entre el uso efectivo de los recursos para el objetivo específico del SisVial y su permanencia dentro de una operatoria financiera vinculada con la estrategia fiscal del Gobierno. En el centro permanecen las rutas nacionales, el estado de las obras y una masa de recursos cuya magnitud, según los cálculos aportados, habría permitido intervenir una porción sustancial de la red vial del país.