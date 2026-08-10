Sin sueldo y con poder de veto: Diego Santilli representará al Estado en YPF

En un movimiento de significativa relevancia institucional, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá la representación del Estado Nacional en el Directorio de YPF como director titular por la Clase A. Esta función, que históricamente también han desempeñado anteriores titulares de la Jefatura de Ministros, llega acompañada de una particularidad central informada por Presidencia: Santilli ejercerá el cargo ad honorem, tras renunciar expresamente a la remuneración correspondiente a esa función.

Desde el oficialismo se ha querido resaltar este dato, precisando además que la representación del Estado mediante la denominada Acción de Oro (Clase A) constituye una de las posiciones institucionales de mayor relevancia dentro de la conducción de la petrolera.

Atribuciones y el Peso Estratégico de la Clase A

La posición que ocupará el ministro coordinador al frente de las acciones Clase A dota a la representación estatal de mecanismos de control y decisión de máxima jerarquía dentro de la estructura corporativa. Entre las atribuciones clave de esta función se encuentran:

Poder de veto sobre decisiones estratégicas de la compañía.

Capacidad de decisión directa en la Asamblea de Accionistas.

Voto determinante ante eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de la empresa.

Para dimensionar el escenario institucional donde operará esta representación, cabe señalar que la estructura de conducción de la compañía cuenta con parámetros precisos de fiscalización y gobernanza.

11 directores titulares conforman el cuerpo directivo.

6 directores suplentes complementan el esquema corporativo.

6 síndicos (divididos en tres titulares y tres suplentes) participan del control.

Dentro de este esquema, el representante del Estado ejerce la representación exclusiva de las acciones Clase A, con el objetivo fundamental de resguardar los intereses del Estado nacional en las decisiones estratégicas de la empresa de mayoría estatal.

Diálogo Político y Descentralización Vial con San Juan

El anuncio de la incorporación de Diego Santilli al Directorio de YPF se produjo en una jornada de intensa actividad política, marcada por un gesto institucional de acercamiento con el interior del país. En el mismo día, el ministro coordinador mantuvo un encuentro con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con quien concretó la firma de un convenio de cooperación y transferencia de responsabilidades.

Mediante este acuerdo, el Estado nacional delegó en la provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales estratégicas. Este entendimiento político funcionó como una clara señal para demostrar que, pese al reciente revés sufrido con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, el diálogo institucional entre la Nación y los mandatarios provinciales no se modificó.

Alcance Técnico del Convenio de Rutas Nacionales

En relación estricta con el convenio firmado con el distrito cuyano, la administración provincial asumirá responsabilidades operativas y financieras fundamentales para la conectividad regional. De acuerdo con el comunicado oficial, las tareas asumidas comprenden:

Financiamiento de los proyectos viales.

Conservación y mantenimiento periódico.

Mejoramiento de la infraestructura existente.

Ejecución de obras en los corredores asignados.

El esquema de intervención provincial abarcará de manera directa las siguientes trazas y nodos de circulación:

Ruta Nacional 40

Ruta Nacional 20

Ruta Nacional 153

Ruta Nacional 150