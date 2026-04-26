El Gobierno apuesta a la exposición de Adorni en Diputados para relanzar la agenda oficial

El gobierno de Javier Milei ultima los detalles de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, con la intención de utilizar la exposición como punto de partida para relanzar la gestión tras semanas de tensión política.

Según fuentes oficiales, el funcionario prepara una presentación técnica y sin confrontación inicial. El objetivo del Ejecutivo es atravesar la sesión con orden para luego retomar la agenda de anuncios, conferencias de prensa y reformas legislativas, un debate que también genera expectativa en las provincias, incluida Catamarca.

Durante la última semana, Adorni mantuvo reuniones con su equipo de comunicación y continuó en contacto con su entorno cercano. En la Casa Rosada señalan que existe coordinación con el equipo del asesor Santiago Caputo, encargado del armado discursivo y del diseño político de la exposición. "Adorni se juega el cargo, pero estamos confiados", sostienen en Nación.

La estrategia oficial contempla dos planos. En lo institucional, el oficialismo busca que el jefe de Gabinete exponga la marcha del Ejecutivo, responda sobre la gestión y evite que la sesión quede centrada desde el inicio en la discusión judicial. En lo político, la Casa Rosada prevé que la tensión con la oposición se concentre hacia el final del debate, especialmente durante la intervención de Unión por la Patria, y no descarta capitalizar un eventual cruce si el clima escala.

En Balcarce 50 recuerdan como antecedente la exposición de Guillermo Francos en el Senado, cuando se retiró tras denunciar insultos en el recinto. Cerca de Adorni aseguran que no buscarán una situación similar desde el inicio, aunque admiten que el oficialismo está preparado para un cierre con fuerte confrontación.

El jefe de Gabinete contará con una hora para presentar su informe, mientras que los bloques dispondrán en conjunto de 240 minutos para realizar preguntas y pedidos de ampliación. La sesión estará atravesada por denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, aunque en su entorno aseguran que no responderá cuestiones judiciales y que se limitará a la rendición de cuentas administrativa, los proyectos enviados al Congreso y los indicadores macroeconómicos.

El presidente Milei estará presente durante una parte de la exposición como señal de respaldo político, aunque no permanecerá durante toda la sesión, que podría extenderse hasta ocho horas.

Desde el oficialismo sostienen que el paso por Diputados debe marcar el cierre de una etapa defensiva y el inicio de una nueva fase de gestión, con la reactivación de conferencias de prensa, anuncios de medidas y el impulso de reformas en el Congreso. "Todo depende de cómo salga del recinto", sintetizan.