El Gobierno busca acelerar la ley Hojarasca y la reforma electoral en una semana clave

El Gobierno nacional se prepara para una semana de definiciones legislativas con el objetivo de avanzar en el tratamiento de una serie de proyectos considerados prioritarios por la administración de Javier Milei. La estrategia contempla acelerar el debate en el Senado de la denominada ley Hojarasca, impulsar la discusión sobre la reforma electoral y continuar con iniciativas vinculadas a la política económica, mientras el oficialismo aguarda las definiciones que surjan de una nueva reunión de la mesa política.

En ese contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará este miércoles, a las 12, una reunión de presidentes de bloque del Senado para definir el temario de la sesión prevista para el jueves 16 de julio. El encuentro de Labor Parlamentaria será el ámbito donde los jefes de las distintas bancadas comenzarán a delinear los proyectos que llegarán al recinto.

De manera paralela, el oficialismo espera las conclusiones de la reunión de la mesa política de esta semana para terminar de definir la hoja de ruta legislativa que buscará impulsar en ambas cámaras del Congreso.

Los proyectos prioritarios para la próxima sesión

Entre las iniciativas que La Libertad Avanza pretende aprobar figuran el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada ley Hojarasca, ambas redactadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La ley Hojarasca propone la derogación de unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia. Por su parte, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegará al Senado con modificaciones respecto de la versión originalmente impulsada por el Gobierno.

El nuevo texto incorpora cambios relacionados con distintos aspectos de la legislación vigente. Entre ellos se encuentran:

La ley de tierras.

Los desalojos.

Las expropiaciones.

La ley de manejo del fuego.

Además, la iniciativa modifica el planteo original que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales.

Nombramientos que también llegarán al recinto

La agenda de la Cámara alta no estará integrada únicamente por proyectos legislativos. Durante la próxima sesión también serán considerados los pliegos que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, correspondientes a designaciones en la Cancillería y en el Poder Judicial.

Entre los expedientes incluidos figura la extensión por cinco años del mandato del camarista del fuero laboral Víctor Pesino, quien necesita el aval del Senado para continuar en funciones antes de cumplir 75 años, el próximo 27 de julio.

La reforma electoral

Otro de los principales ejes de trabajo para el Gobierno es la reforma electoral. La iniciativa concentra las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con la oposición dialoguista y con distintos gobernadores.

Según la información disponible, esas conversaciones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hasta el momento, el proyecto no reúne los consensos ni las mayorías absolutas que exige la Constitución para modificar la legislación electoral.

La propuesta contempla:

La eliminación de las elecciones primarias (PASO).

Cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

La incorporación de la figura de Ficha Limpia para la postulación de candidatos.

La alternativa de las listas colectoras

Mientras continúan las negociaciones, La Libertad Avanza también trabaja sobre una propuesta alternativa vinculada con el sistema electoral. La iniciativa habilitaría las listas colectoras para la elección nacional.

Según el esquema analizado, se volverían a suspender las PASO, en línea con la posición sostenida por sectores del radicalismo y del PRO. Además, el proyecto contempla introducir modificaciones a la ley de Boleta Única de Papel para permitir ese mecanismo.

De ese modo, cada fuerza política podría competir con distintos candidatos al Congreso manteniendo un único candidato presidencial.

Los proyectos económicos impulsados por el Ejecutivo

La agenda parlamentaria del oficialismo también incorpora iniciativas vinculadas con la política económica. Uno de los proyectos corresponde a las modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las reformas que el presidente Javier Milei solicitó a los legisladores oficialistas durante una reunión realizada la semana pasada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el proyecto viene siendo elaborado desde hace más de cuatro meses por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto con su equipo técnico.

Según indicó, el texto todavía no se encuentra completamente redactado. Caputo adelantó que uno de los aspectos centrales del proyecto establecerá que no podrá haber más financiamiento del Banco Central al Tesoro.

El tratamiento del super-RIGI

Dentro de la agenda económica también figura el denominado super-RIGI, iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra bajo tratamiento en el Senado.

Sobre ese proyecto, Luis Caputo sostuvo que resulta beneficioso para las provincias. El ministro afirmó: "Es beneficioso para las provincias. Nuestro Gobierno es muy federal y todos los gobernadores, realmente, en su mayoría están viendo y recibiendo esos beneficios".

También señaló que la iniciativa será importante para cada argentino porque involucra industrias que aún no están desarrolladas en el país. En ese sentido expresó: "Será importante para cada argentino, ya que son industrias que no están desarrolladas en el país, aun cobrando una tasa menor y eso genera el incentivo a que vengan y para el país es mayor empleo, y mayor recaudación. Es algo óptimo".

La nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal

El Poder Ejecutivo también prevé enviar al Congreso una nueva versión de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Caputo explicó que la iniciativa ya había sido aprobada anteriormente y sostuvo que ahora será presentada una versión mejorada.

El ministro indicó que el objetivo consiste en incorporar al circuito económico los ahorros que permanecen fuera del sistema bancario. Al referirse a esos recursos afirmó: "Son los dólares que están debajo del colchón. Los bancos podrían financiar proyectos de infraestructura o Pymes. Los números que maneja el BCRA son casi 170 mil millones de dólares debajo de los colchones".

La postura de Unión por la Patria

En paralelo al proyecto impulsado por el Ejecutivo, desde Unión por la Patria el diputado Eduardo Valdés presentó una iniciativa con un criterio diferente respecto de la Ley de Inocencia Fiscal.

El proyecto propone excluir expresamente del régimen a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas. Al fundamentar esa propuesta, el legislador sostuvo: "Los funcionarios públicos no pueden beneficiarse de la Ley de Inocencia Fiscal. Quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos".

Con una agenda que incluye proyectos de desregulación, iniciativas económicas, reformas institucionales y cambios en el sistema electoral, el oficialismo buscará aprovechar la próxima sesión del Senado para avanzar en algunos de los temas considerados prioritarios por la Casa Rosada. La reunión de Labor Parlamentaria convocada por Victoria Villarruel y las definiciones que surjan de la mesa política serán determinantes para establecer el alcance del debate previsto para el 16 de julio y el rumbo que tomará la estrategia legislativa del Gobierno en las próximas semanas.