Tensión en Valle Viejo: El SOEM acudió a la Justicia tras la denuncia del municipio

En medio del conflicto salarial que atraviesa el municipio de Valle Viejo, representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) se presentaron este domingo en la Unidad Judicial N°10, De acuerdo a Radio Valle Viejo, el motivo fue para interiorizarse sobre la denuncia radicada por la comuna en el marco del paro por tiempo indeterminado que lleva adelante el gremio.

Desde la organización sindical aseguraron que existe una "continua persecución y hostigamiento" por parte de las autoridades municipales con el objetivo de desactivar la medida de fuerza que afecta distintos servicios comunales.

Reclamo salarial

La secretaria general del SOEM, Verónica Herrera, confirmó que el paro continuará y sostuvo que la adhesión de los trabajadores alcanza al 80% del personal municipal.

La dirigente reiteró el pedido de un incremento salarial del 30% y cuestionó la falta de respuestas por parte del Ejecutivo municipal. Además, denunció represalias contra los empleados que participan de la protesta y expuso reclamos vinculados a las condiciones laborales.

Según manifestó, el conflicto se profundizó ante la ausencia de instancias de diálogo que permitan avanzar en una solución consensuada.

La postura del municipio

Por su parte, desde la Municipalidad de Valle Viejo consideraron inoportuno el reclamo gremial en el actual contexto financiero.

El secretario general de la comuna, Rolando Contreras, sostuvo que la medida de fuerza se produce en un momento en que el municipio afronta el pago del medio aguinaldo y otras obligaciones salariales.

En ese sentido, la Secretaría de Hacienda informó que los $98,7 millones autorizados por el Gobierno de la Provincia para asistir financieramente a la comuna aún no fueron transferidos, situación que condiciona la disponibilidad de recursos para atender nuevas demandas salariales.

Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y mantiene en tensión la relación entre el municipio y el gremio que representa a los trabajadores municipales de Valle Viejo.