Milei salió a respaldar a Adorni en medio de la polémica por su declaración jurada

En medio de la controversia generada por la situación patrimonial de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volvió a expresar públicamente su respaldo al jefe de Gabinete y compartió en sus redes sociales distintos mensajes en defensa del funcionario.

A través de una historia publicada en Instagram, el mandatario difundió un posteo que sostiene que Adorni saldrá fortalecido de la polémica, pese a las críticas de la oposición y los cuestionamientos surgidos incluso desde sectores aliados al oficialismo.

"Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo", señala la publicación compartida por el jefe de Estado.

La defensa del ahorro y las inversiones en Bitcoin

Además, Milei replicó en su cuenta de X una columna del escritor y ex periodista Leonardo Facco titulada "Adorni y la defensa del ahorro", en la que se cuestionan las críticas hacia el funcionario por haber reconocido la existencia de fondos no declarados antes de incorporarse al Gobierno.

El artículo sostiene que la acumulación de ahorros fuera del sistema formal fue una práctica extendida entre los argentinos durante años y plantea que las acusaciones contra Adorni responden más a una disputa política que a una cuestión moral o jurídica.

Entre los argumentos difundidos por el Presidente, se destaca la defensa de la inversión realizada por Adorni en criptomonedas. Según el texto, el funcionario habría adquirido Bitcoin cuando la criptomoneda tenía una cotización significativamente menor y obtuvo una ganancia extraordinaria a partir de esa operación.

La publicación también retoma uno de los principios centrales del ideario libertario al sostener que los impuestos constituyen una forma de apropiación indebida de recursos por parte del Estado, especialmente en contextos de alta presión fiscal.

La explicación de Adorni

La semana pasada, el jefe de Gabinete explicó públicamente el incremento patrimonial que actualmente investiga la Justicia. Según afirmó, gran parte de su crecimiento económico se originó en ahorros que mantuvo sin declarar y que posteriormente invirtió en Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de ingresar a la función pública.

La causa busca determinar el origen y la trazabilidad de los fondos, luego de que el funcionario informara un patrimonio cercano a los $945 millones y reconociera haber obtenido importantes ganancias a partir de inversiones en criptomonedas.

Crecen las repercusiones políticas

Las explicaciones de Adorni provocaron reacciones dentro y fuera del Congreso. Tanto la Unión Cívica Radical como el PRO emitieron comunicados cuestionando la situación del funcionario y su continuidad en el cargo.

Además, senadores de Unión por la Patria impulsaron un proyecto para convocarlo al Congreso y avanzar con una eventual moción de censura.

Pese a ello, en la Casa Rosada aseguran que la iniciativa no prosperará y ratifican el respaldo político al jefe de Gabinete.

Según trascendió, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, trabajan en negociaciones con sectores aliados para sostener la posición del Gobierno.

Aunque la situación generó tensiones internas dentro del oficialismo, Javier Milei y Karina Milei mantienen una postura firme en favor de la continuidad de Adorni y ratifican su apoyo al funcionario frente a las críticas y la investigación judicial en curso.