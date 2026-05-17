El Gobierno busca capitalizar señales económicas y retomar la agenda legislativa

El Gobierno nacional viene de una semana con múltiples señales económicas positivas y busca capitalizarlas mientras intenta reactivar la agenda legislativa en el Congreso, con posibles efectos en economías provinciales como la de Catamarca, especialmente por el comportamiento de la inflación, las tarifas y los combustibles.

Entre los principales indicadores, se destacó la desaceleración inflacionaria: el índice de abril fue de 2,6%, casi un punto por debajo del registrado en marzo. A esto se sumó el anuncio de YPF sobre una inversión de US$25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y la decisión de aplicar aumentos temporales moderados en los precios de los combustibles.

Con este panorama de fondo, el oficialismo apunta ahora a reactivar la agenda parlamentaria y busca neutralizar la sesión convocada para el próximo miércoles por la oposición, que pretende avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas, la inflación de mayo podría ser aún menor a la de abril, ubicándose entre el 2,1% y el 2,3%. La proyección se sustenta en la desaceleración del precio de los alimentos, los topes aplicados a los servicios de luz y gas, y el fraccionamiento de las subas en las tarifas de transporte.

El precio de los combustibles continúa siendo una de las variables más monitoreadas por el Ejecutivo. Tras el aumento del 25% aplicado en marzo —que impactó con fuerza en el índice de precios—, el escenario cambió durante abril y mayo, cuando YPF y el resto de las petroleras acordaron mantener los valores prácticamente sin modificaciones durante 45 días.

Desde el 14 de mayo, la suba fue de apenas 1%. Con esta medida, el Gobierno buscó evitar un nuevo impacto en el bolsillo y en el IPC. En paralelo, actualizó solo 0,5% los impuestos sobre las naftas y el gasoil y postergó hasta junio la aplicación del incremento total correspondiente a la inflación acumulada.

A esto se sumó el anuncio del presidente de YPF, Horacio Marín, sobre la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto LLL Oil, una iniciativa de US$25.000 millones destinada a acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar la capacidad exportadora de petróleo del país.

Según las previsiones oficiales, la Argentina podría incrementar hasta 2032 sus exportaciones de petróleo en unos US$6.000 millones adicionales, sumados a las ventas externas del sector agropecuario, lo que el Gobierno considera uno de los anuncios económicos más relevantes de la semana.

En este contexto, el oficialismo busca retomar la iniciativa legislativa y desactivar la sesión convocada por la oposición para tratar la interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial.

Tras la convocatoria opositora prevista para las 11:00 del miércoles, el oficialismo llamó a otro debate una hora antes, con un temario alternativo que incluye cambios en el régimen de subsidios de Zonas Frías. Si logra reunir quórum, la segunda sesión quedaría sin efecto. De este modo, el oficialismo intenta recuperar el control del eje parlamentario tras la parálisis generada por el caso Adorni.