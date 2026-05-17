Catamarca se perfila como sede del Gran Premio Argentino Histórico

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo un encuentro institucional con autoridades del Automóvil Club Argentino en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de vínculos de cooperación y al impulso de iniciativas vinculadas con el deporte motor, el turismo y la promoción regional.

La reunión se realizó días atrás y contó con la presencia del presidente del ACA, César Carman, quien dialogó con el mandatario provincial sobre distintas acciones conjuntas y sobre la posibilidad de incorporar a Catamarca dentro del recorrido del Gran Premio Argentino Histórico de este año.

La provincia aparece actualmente como una de las alternativas consideradas para formar parte del tradicional evento automovilístico, una competencia reconocida a nivel nacional e internacional y vinculada históricamente al desarrollo turístico y cultural de las regiones por las que transita.

Un encuentro orientado al deporte motor y al turismo

El encuentro entre las autoridades provinciales y los representantes del Automóvil Club Argentino tuvo como eje principal el análisis de proyectos vinculados al deporte motor y la promoción turística. Durante la reunión se evaluaron posibles destinos para el desarrollo del Gran Premio Argentino Histórico, una competencia que cada año atraviesa distintas provincias argentinas y que se encuentra inscripta en el calendario oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), dentro de la categoría "Rallies de Regularidad".

En ese contexto, Catamarca fue mencionada como una de las provincias consideradas para integrar el recorrido de la edición actual.

El presidente del ACA, César Carman, destacó el acompañamiento del gobernador Raúl Jalil y valoró el respaldo institucional brindado desde la provincia para el desarrollo del evento. "Es un honor para mí como presidente del club otorgarle a Raúl el carnet de Socio Honorario del ACA. Agradecemos contar con su apoyo para nuestro Gran Premio Histórico -competencia reconocida por FIA- que cruzará San Juan, Catamarca y Córdoba", expresó Carman.

El Gran Premio Histórico y su tradición

Organizado por el Automóvil Club Argentino, el Gran Premio Argentino Histórico es considerado uno de los eventos más emblemáticos del calendario automovilístico argentino.

La competencia revive el espíritu de las históricas carreras de ruta organizadas por el ACA entre las décadas del 50 y del 60, recreando parte de aquella tradición vinculada a los grandes recorridos por distintas regiones del país. Cada edición reúne vehículos históricos provenientes de distintos puntos de Argentina y también de otros países de Sudamérica, transformando a la caravana automovilística en un verdadero museo rodante que despierta interés y convocatoria en cada ciudad por donde pasa.

El impacto turístico y cultural del evento

Uno de los aspectos centrales destacados durante el encuentro fue el potencial turístico y promocional que representa el Gran Premio Argentino Histórico para las provincias participantes.

La competencia atraviesa distintas regiones del país generando movimiento económico, visibilidad turística y presencia de visitantes en las localidades incluidas dentro del recorrido. En ese marco, Catamarca aparece como una provincia con condiciones favorables para integrarse al circuito.

La posibilidad de incorporar a Catamarca dentro del recorrido del Gran Premio permitiría además potenciar la promoción regional y consolidar el posicionamiento turístico de la provincia dentro del calendario nacional de grandes eventos.

Un evento con perfil solidario

Más allá de su relevancia deportiva, el Gran Premio Argentino Histórico también mantiene un fuerte componente social y solidario. Desde hace varios años, la competencia desarrolla un trabajo conjunto con Cáritas Argentina a través de campañas de recolección de alimentos no perecederos.

Los productos reunidos son posteriormente distribuidos en distintas comunidades atravesadas por la caravana automovilística.

Este perfil solidario constituye uno de los rasgos distintivos del evento y acompaña la propuesta deportiva y turística que impulsa el Automóvil Club Argentino.