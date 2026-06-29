Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei oficializó este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia tras el desgaste político generado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta.

El anuncio se produjo luego de una reunión entre Milei, Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la Quinta de Olivos. A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que la jura del nuevo funcionario se realizará el próximo martes a las 16 en la Casa Rosada.

En paralelo, el Presidente adelantó que el Ministerio del Interior dejará de tener rango ministerial y volverá a funcionar como una secretaría bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de concentrar en un mismo ámbito la coordinación política del Gobierno y el vínculo con las provincias.

Santilli, que hasta ahora se desempeñaba como ministro del Interior, agradeció la confianza de Milei y Karina Milei y aseguró que asume "el desafío más importante" de su carrera política.

"Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Voy a trabajar en equipo para seguir avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba", expresó en su primer mensaje tras la designación.

Durante una entrevista televisiva, Milei explicó que eligió a Santilli por su experiencia política y su capacidad para negociar con gobernadores y legisladores.

"Requiere músculo político y, desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador, conoce bien el oficio y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", sostuvo.

El mandatario también reveló que desde hacía semanas analizaba posibles reemplazos debido al deterioro anímico que observaba en Adorni.

"Con mi hermana veíamos un deterioro anímico de Manuel y teníamos que tener una solución por si decidía no seguir. No podíamos estar librados al azar", afirmó.

Respaldo a Adorni

Pese a aceptar su renuncia, Milei volvió a defender públicamente a Manuel Adorni y aseguró que mantiene plena confianza en su inocencia.

"Eran inadmisibles los ataques que recibió Manuel. Cuando se metieron con los hijos, eso hizo que dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado, hay un proceso de investigación y la Justicia no se ha expedido", señaló.

Además, cuestionó las críticas contra el exfuncionario y sostuvo que "condenar a un inocente es injusto".

Apoyo político

La designación de Santilli fue respaldada por dirigentes del oficialismo y del PRO. La senadora Patricia Bullrich afirmó que acompañará su gestión desde el Congreso para impulsar las reformas del Gobierno.

El expresidente Mauricio Macri también celebró la decisión y manifestó que confía en que contribuirá a fortalecer el rumbo del Gobierno y facilitar el avance de las reformas económicas.

Asimismo, gobernadores aliados como Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Marcelo Orrego, Leandro Zdero, Claudio Vidal, Alberto Weretilneck y Gustavo Sáenz destacaron la capacidad de diálogo del nuevo jefe de Gabinete y su experiencia para construir consensos entre la Nación y las provincias.

Con más de tres décadas de trayectoria en la función pública, Santilli inició su carrera política en el peronismo, fue uno de los principales dirigentes del PRO y, tras acercarse al oficialismo, se convirtió en una de las figuras de mayor confianza del presidente Milei para la articulación política con gobernadores y el Congreso.