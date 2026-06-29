Milei viaja para una cumbre del Mercosur centrada en la Unión Europea y la situación de Venezuela

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar este lunes a Asunción, Paraguay, para participar de una nueva cumbre del Mercosur, en una agenda que estará atravesada por temas comerciales, económicos y regionales de relevancia para el bloque.

La participación del mandatario argentino se producirá luego de los cambios registrados en el Gabinete nacional y en un escenario político signado por la tensión surgida en el Gobierno tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el plano internacional, la reunión estará enfocada en el seguimiento del tratado de libre comercio con la Unión Europea, el inicio de las negociaciones con Japón para un acuerdo de asociación económica, la posibilidad de avanzar en nuevos entendimientos con Canadá y Singapur, y la situación que atraviesa Venezuela luego de los terremotos que afectaron al país.

La actividad se desarrollará en el marco del 68° Consejo del Mercado Común y de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, un encuentro que buscará profundizar distintas iniciativas comerciales impulsadas por los países miembros del bloque.

Entre los temas previstos para las deliberaciones figura el análisis de los avances del acuerdo firmado con la Unión Europea, así como las negociaciones orientadas a ampliar los vínculos comerciales con otros mercados internacionales.

Además del diálogo con la Unión Europea y Japón, el Mercosur intentará avanzar en acuerdos con Canadá y Singapur, en una agenda orientada a ampliar las relaciones económicas del bloque. Otro de los puntos institucionales previstos para la reunión será el traspaso de la Presidencia pro témpore, que dejará de estar en manos de Paraguay para pasar a Uruguay.

La situación de Venezuela también estará presente

Entre los asuntos regionales que integran la agenda de la cumbre figura la crisis humanitaria en Venezuela, país que fue golpeado por dos fuertes terremotos que, según la información disponible, dejaron una cifra incalculable de víctimas.

El tema será parte de las deliberaciones que mantendrán los mandatarios durante el encuentro regional. El artículo también recuerda que Venezuela permanece suspendida del bloque regional, situación que contextualiza la discusión sobre la crisis que atraviesa ese país.

La cumbre comenzó con reuniones técnicas

Las actividades oficiales comenzaron el sábado en la ciudad de Luque, cercana a Asunción. Durante esa primera etapa se desarrollaron encuentros técnicos y a puerta cerrada, centrados en distintos temas vinculados al funcionamiento del Mercosur.

Entre los asuntos abordados en esas reuniones preliminares se encuentran migración y comercio entre los países miembros. Estos encuentros anteceden a la reunión de los jefes de Estado, donde se concentrarán las principales definiciones políticas y económicas del bloque.

Los presidentes que participarán del encuentro

La cumbre contará con la presencia de los mandatarios de los países miembros del Mercosur y de otros Estados asociados. Según la información difundida, asistirán:

Javier Milei , presidente de Argentina.

, presidente de Argentina. Santiago Peña , presidente de Paraguay.

, presidente de Paraguay. Lula da Silva , presidente de Brasil.

, presidente de Brasil. Yamandú Orsi , presidente de Uruguay.

, presidente de Uruguay. Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, país que enfrenta los últimos pasos técnicos para su incorporación definitiva al bloque.

Además, participarán además José Antonio Kast, presidente de Chile y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. También asistirán los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, países asociados al Mercosur.

El acuerdo con la Unión Europea y el debate por las cuotas

Uno de los principales ejes de la reunión será el desarrollo del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Durante la cumbre se espera que los países analicen el reparto de los cupos de exportación libres de aranceles hacia el mercado europeo.

En ese contexto, el Gobierno de Paraguay manifestó que buscará obtener el 25 % de las cuotas de exportación en todos los rubros posibles, incluso en aquellos sectores donde el país no posee una producción destacada, como el de la carne de pollo. El viceministro de Comercio y Servicios del Paraguay, Alberto Sborovsky, sostuvo que ese objetivo constituye "una cuestión de prioridad", ya que permitiría evitar que entre los socios del Mercosur prevalezca "la ley de la selva", donde, según expresó, "el primero llegado es el primero servido".

El artículo recuerda que en enero pasado la Unión Europea y el Mercosur firmaron un pacto de libre comercio que abrió un mercado de más de 700 millones de consumidores.

Asimismo, señala que el pilar comercial del acuerdo entró provisionalmente en vigor el 1 de mayo y que, bajo ese marco, Argentina envió al Viejo Continente un primer cargamento de miel natural apenas una semana después de ratificar el pacto.

Japón, India y Vietnam en la agenda comercial

Otro de los anuncios previstos para el cierre de la cumbre será el inicio de las negociaciones con Japón para alcanzar un acuerdo de asociación económica.

De acuerdo con la información difundida, ese mercado representa más de 120 millones de consumidores. El propio Mercosur había anticipado días atrás el comienzo de esas futuras conversaciones luego de un encuentro entre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, realizado al margen de la Cumbre del G7 celebrada en Francia.

Por otra parte, la presidencia uruguaya proyecta impulsar la profundización del acuerdo ya existente con India y promover el lanzamiento de negociaciones formales con Vietnam, ampliando así la agenda de integración comercial del bloque.

El cierre de la presidencia paraguaya

La reunión de Asunción también marcará el final de la presidencia pro témpore ejercida por Paraguay.

Según la información proporcionada, el país concluirá ese mandato con el logro de haber sido anfitrión de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo negociado por ambos bloques durante más de un cuarto de siglo y cuyo componente comercial comenzó a aplicarse de manera provisional el 1 de mayo.

Con esa agenda, la cumbre del Mercosur reunirá a los líderes regionales para debatir la marcha de los principales acuerdos comerciales del bloque, el inicio de nuevas negociaciones internacionales y la situación regional, en un encuentro que coincidirá con el viaje del presidente Javier Milei en medio de los recientes cambios registrados en el Gabinete nacional.