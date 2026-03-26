El Gobierno declaró organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación

El Gobierno nacional oficializó la declaración del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista, en una medida que busca fortalecer la estrategia argentina frente al crimen organizado internacional.

La decisión fue difundida este jueves a través de un documento de la Oficina del Presidente, donde se confirmó que el grupo será incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

Según el texto oficial, "el Gobierno Nacional ha declarado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista", formalizando así su inclusión inmediata en el registro.

Un contexto marcado por la caída de su líder

La medida se produce en un escenario de debilidad para la organización criminal, tras un hecho reciente que impactó directamente en su estructura: el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho".

El operativo tuvo lugar el 22 de febrero en México, donde fuerzas especiales lograron dar con el paradero del líder narco, considerado uno de los más peligrosos del continente. Durante años, su ubicación había sido un misterio, hasta que el seguimiento a una de sus amantes permitió identificar una pista clave para su localización.

Este episodio representa un punto de inflexión en la historia reciente del CJNG, en paralelo con decisiones internacionales que buscan limitar su accionar.

Origen y expansión del CJNG

El comunicado oficial también contextualiza el crecimiento del grupo, señalando que el CJNG surgió formalmente en julio de 2010, tras escindirse del Cártel de Sinaloa.

En poco más de una década, la organización logró consolidarse como una de las estructuras del narcotráfico más poderosas a nivel global. Entre los datos destacados se incluyen:

Presencia consolidada en México

Operaciones en Estados Unidos

Expansión en al menos 40 países

Alcance que incluye a la República Argentina

Este crecimiento sostenido explica el enfoque adoptado por distintos gobiernos para clasificar a la organización dentro de categorías que habiliten mayores herramientas de control.

Trabajo conjunto del Estado argentino

La resolución del Poder Ejecutivo fue el resultado de un trabajo articulado entre distintos organismos del Estado, lo que refuerza el carácter estratégico de la medida.

Participaron en su elaboración Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. De acuerdo con la Casa Rosada, la decisión se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional y vínculos con otras organizaciones terroristas.

Este respaldo técnico y documental sustenta la clasificación del CJNG dentro de la categoría de organización terrorista.

Alcances legales y operativos de la medida

La inclusión del CJNG en el RePET tiene consecuencias concretas en términos legales y operativos para el Estado argentino. El nuevo estatus habilita la aplicación de herramientas más rigurosas para limitar su accionar.

Entre las principales implicancias se destacan aplicación de sanciones financieras, restricciones operativas para sus miembros y protección del sistema financiero argentino frente a posibles usos ilícitos.

El documento oficial señala que estas medidas están orientadas a reducir la capacidad de acción de la organización dentro del país y a prevenir su inserción en circuitos económicos locales.

Refuerzo de la cooperación internacional

Otro de los aspectos centrales de la decisión es su impacto en la cooperación internacional. La declaración del CJNG como organización terrorista permite alinear la política argentina con la de otros países que ya adoptaron medidas similares.

Este alineamiento facilita:

Intercambio de información

Coordinación en acciones conjuntas

Fortalecimiento de estrategias multilaterales contra el crimen organizado

En este sentido, la medida se inscribe en una lógica de cooperación que trasciende las fronteras nacionales.

La postura del Gobierno frente al crimen organizado

En el cierre del comunicado, el presidente Javier Milei ratificó su posicionamiento frente a las organizaciones criminales internacionales, reafirmando el compromiso de su gestión en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

El documento destaca que el mandatario mantiene una "convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son", en línea con decisiones previas adoptadas respecto a otras organizaciones.

Entre ellas se mencionan Hamás, Cártel de los Soles, Hermandad Musulmana y Fuerza Quds iraní.