El Gobierno envió al Congreso el proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda legislativa al enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La iniciativa fue remitida durante la noche por la administración del presidente Javier Milei, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas a través de fuentes parlamentarias.

Con este envío, el Poder Ejecutivo formalizó el ingreso de uno de los proyectos que busca impulsar en el ámbito legislativo, aunque el tratamiento parlamentario deberá esperar algunos días más debido a cuestiones administrativas relacionadas con el horario de presentación.

La iniciativa busca modificar la Carta Orgánica del BCRA

El proyecto presentado por el Gobierno tiene como objetivo avanzar en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La documentación fue remitida a la Cámara baja durante la noche y quedó incorporada al conjunto de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso. De acuerdo con la información confirmada por fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, el texto ingresó una vez finalizado el horario de funcionamiento de la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.

Esa circunstancia determina el procedimiento administrativo que seguirá la iniciativa antes de comenzar su recorrido parlamentario.

Cuándo tomará estado parlamentario

Si bien el envío del proyecto ya fue concretado por el Gobierno nacional, desde el ámbito legislativo aclararon que la propuesta recién tomará estado parlamentario el próximo lunes.

La razón responde a que el expediente ingresó después del cierre de la mesa de entradas de la Cámara baja, por lo que no pudo ser incorporado al trámite parlamentario correspondiente a la jornada en la que fue presentado.

En consecuencia, será durante la próxima sesión administrativa cuando la iniciativa quede oficialmente incorporada al temario legislativo para iniciar el procedimiento previsto dentro del Congreso.

El estado parlamentario constituye una instancia necesaria para que cualquier proyecto pueda avanzar dentro del ámbito legislativo.

En este caso, el envío realizado por el Poder Ejecutivo representa el primer paso formal para que la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central comience su recorrido institucional dentro de la Cámara de Diputados.

Hasta que el expediente adquiera estado parlamentario, el proyecto permanecerá a la espera de cumplir con ese requisito administrativo antes de continuar con las etapas previstas en el proceso legislativo.

La confirmación de las fuentes parlamentarias permite establecer que ese paso se concretará el próximo lunes, una vez habilitado el trámite correspondiente.