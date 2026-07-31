Jalil y Saadi supervisaron la obra de repavimentación en la avenida Gobernador Correa

El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, realizaron una recorrida de inspección por la obra de repavimentación integral de la avenida Gobernador Correa, una intervención vial considerada de importancia para la conectividad urbana y que, de acuerdo con la información brindada por las autoridades municipales y provinciales, ya supera el 90% de avance técnico.

La visita permitió constatar el estado de ejecución de un proyecto que forma parte de un trabajo coordinado entre la Municipalidad de la Capital y Vialidad Provincial, con el propósito de recuperar una de las principales arterias de circulación de la ciudad mediante la renovación completa de su estructura vial.

Durante la recorrida estuvieron presentes el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; el secretario de Urbanismo e Infraestructura, Javier Varela; el director de Infraestructura Urbana, Carlos Aguirre; la concejal Leticia Romero y otros funcionarios vinculados a las áreas operativas que participan en la ejecución de los trabajos.

Una intervención integral sobre 18 cuadras

La obra comprende aproximadamente 18 cuadras de intervención, donde se ejecuta un proceso integral de recuperación del pavimento. Las tareas incluyen el fresado de la capa asfáltica existente, la colocación del nuevo pavimento y, posteriormente, la demarcación lineal, etapas que forman parte del plan previsto para mejorar las condiciones de circulación en ese sector de la Capital.

Según se informó, el objetivo estratégico del proyecto consiste en mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad, optimizar la fluidez del tránsito y generar un incremento significativo en la seguridad vial tanto para conductores como para peatones.

La coordinación entre la Municipalidad y Vialidad Provincial permitió avanzar en una intervención que se encuentra en su etapa final y que, una vez concluida, modificará las condiciones de transitabilidad de una de las avenidas más importantes del sector.

Los detalles técnicos de la obra

Durante la recorrida, el director de Infraestructura Urbana, Carlos Aguirre, brindó precisiones sobre el estado de los trabajos y explicó que las autoridades se encontraban en la intersección de la avenida Gobernador Correa con la avenida Misiones, uno de los puntos donde se desarrollaron distintas intervenciones para concretar la repavimentación.

El funcionario detalló que las tareas comprendieron el fresado tanto de la calzada flexible como de la calzada de hormigón, procedimiento que permitió preparar la superficie para la siguiente etapa de ejecución.

Posteriormente, se realizó la aplicación del riego de liga y la colocación de la carpeta asfáltica definitiva, completando así la estructura principal del nuevo pavimento. Aguirre indicó además que la intervención alcanza la cuadra de la calle Dardo Aguirre en su intersección con avenida Correa. Ese sector permanece actualmente señalizado, mientras se aguarda el tiempo necesario de maduración y fraguado del asfalto, condición indispensable antes de avanzar con la correspondiente demarcación horizontal.

Un avance del 95% y nuevas etapas proyectadas

En relación con el estado general de la obra, Carlos Aguirre precisó que la intervención registra un 95% de avance en lo que respecta a la estructura vial.

Según explicó, únicamente restan los trabajos vinculados a la señalética, etapa que permitirá completar el proyecto antes de su habilitación definitiva. El funcionario también anticipó que el plan contempla la continuación de la avenida Gobernador Correa desde la salida de la avenida de Los Minerales hasta el sector de Ojo de Agua, en un tramo de aproximadamente 2,5 kilómetros.

Ese futuro desarrollo incluirá la construcción de un cantero central, mientras que actualmente ya se ejecutan los movimientos de suelo y la construcción de cordones cuneta, trabajos preliminares que servirán de base para la posterior pavimentación del nuevo tramo.

Obras simultáneas en distintos sectores de la Capital

Durante sus declaraciones, Aguirre también informó que la gestión municipal mantiene de manera paralela distintos frentes de trabajo distribuidos en otros puntos de la ciudad. Entre las obras actualmente en ejecución mencionó:

Loteo Noriega .

. Avenida Los Inmigrantes .

. Repavimentación de la calle 9 de Julio .

. Intervenciones en el barrio General Paz , donde se ejecutan: Badenes. Cordones cuneta. Carpetas asfálticas.

, donde se ejecutan:

Estas tareas forman parte de la planificación de infraestructura urbana que lleva adelante el municipio de manera simultánea con la intervención sobre la avenida Gobernador Correa.

A la espera de la habilitación definitiva

Con la finalización de esta obra, la Municipalidad de la Capital prevé alcanzar una notable mejora en la fluidez vehicular sobre un tramo considerado estratégico para la circulación urbana. De acuerdo con lo informado, también se espera una reducción del deterioro de los vehículos que transitan por la avenida y un incremento significativo de la seguridad vial, tanto para automovilistas como para peatones.

Hasta que la obra quede completamente finalizada, las autoridades solicitaron a los vecinos respetar las indicaciones de tránsito y circular con precaución por las zonas intervenidas.

Una vez concluidas las verificaciones finales de calidad y colocada la señalética correspondiente, el municipio informará oficialmente la fecha de habilitación total de la avenida Gobernador Correa, dando por finalizada una intervención que ya presenta un avance superior al 90% y que forma parte del plan conjunto de recuperación de la infraestructura vial entre la Municipalidad de la Capital y Vialidad Provincial.